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主祀武財神香火同源 中市玉闕朝仁宮南投敦和宮會香官員祈福

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
明道中學的「藍色動感樂團」此次參與遶境演出，以節奏鮮明的打擊樂演出及整齊劃一的旗舞展現青春活力，為傳統宗教儀式注入嶄新能量。圖／台中市政府提供
明道中學的「藍色動感樂團」此次參與遶境演出，以節奏鮮明的打擊樂演出及整齊劃一的旗舞展現青春活力，為傳統宗教儀式注入嶄新能量。圖／台中市政府提供

台中市烏日區玉闕朝仁宮昨天展開兩天一夜的遶境會香，前往南投縣草屯鎮敦和宮參香。台中市副市長鄭照新和南投縣副縣長王瑞德代表兩地官方前往，並共同祈願地方風調雨順、國泰民安、四時無災、安和樂利。

遶境隊伍清晨自烏日起駕，有上千名信眾沿途步行、立法院副院長江啟臣、市府民政局長吳世瑋等人也前往與草屯交界的烏溪橋扶轎送駕。敦和宮主委賴怡伶及眾多信眾則於橋頭設香案隆重迎駕。

鄭照新說，玉闕朝仁宮與草屯敦和宮皆主祀武財神，兩宮香火同源、情誼深厚，他多次參與玉闕朝仁宮徒步前往草屯敦和宮會香活動，每次都深感活動莊嚴殊勝，也感受到地方民眾的熱情。隨著遶境會香活動明年將邁入第20年，更凸顯這份珍貴緣分的難能可貴，值得持續珍惜與傳承。

王瑞德表示，台中與南投情誼深厚，猶如姊妹縣市，長年在武財神與天上聖母庇佑下持續往來。明年將迎來第20年，格外具有意義，也彰顯兩地宗教文化交流的深厚基礎。

江啟臣說，台中與南投兩縣市情誼深厚，如同此次兩廟交流般緊密相連、宛如姊妹，地方鄉親亦如一家人。透過一年一度的進香活動，不僅凝聚地方向心力、帶動宮廟香火興盛，也進一步深化彼此交流情誼。祝福活動圓滿成功，祈求媽祖娘娘、財神爺及眾神明庇佑地方繁榮發展，讓鄉親平安健康、生活順遂幸福。

吳世瑋指出，玉闕朝仁宮為烏日區重要信仰中心，延續19年的徒步會香活動，路線串聯烏日、大里、霧峰及南投草屯，不僅展現地方信仰文化的延續與傳承，也深化中投地區的情感連結與文化交流，期盼未來台中市與南投縣持續透過跨域合作，在觀光、文化及宗教等面向深化互動，攜手促進區域共榮發展。

明道中學的「藍色動感樂團」此次參與遶境演出。它是一支融合童軍精神的戶外行進樂團，曾受邀前往總統府及嘉義市國際管樂節演出，專業表現備受肯定。此次首度加入遶境會香隊伍，以節奏鮮明的打擊樂演出及整齊劃一的旗舞展現青春活力，為傳統宗教儀式注入嶄新能量，也讓民眾看見信仰文化與青年世代交會出的動人火花。

台中市烏日區玉闕朝仁宮昨天展開兩天一夜的遶境會香，前往南投縣草屯鎮敦和宮參香。圖／台中市政府提供
台中市烏日區玉闕朝仁宮昨天展開兩天一夜的遶境會香，前往南投縣草屯鎮敦和宮參香。圖／台中市政府提供

台中市副市長鄭照新說，遶境會香活動明年將邁入第20年，凸顯這份珍貴緣分的難能可貴。圖／台中市政府提供
台中市副市長鄭照新說，遶境會香活動明年將邁入第20年，凸顯這份珍貴緣分的難能可貴。圖／台中市政府提供

立法院副院長江啟臣祝福活動圓滿成功，祈求媽祖娘娘、財神爺及眾神明庇佑地方繁榮發展，讓鄉親平安健康、生活順遂幸福。圖／台中市政府提供
立法院副院長江啟臣祝福活動圓滿成功，祈求媽祖娘娘、財神爺及眾神明庇佑地方繁榮發展，讓鄉親平安健康、生活順遂幸福。圖／台中市政府提供

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