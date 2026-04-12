校園營養午餐 桃園、台中民代皆促增餐費

桃園二○二三年二月實施國中小營養午餐免費，其他五都陸續跟進，雙北、台中每餐餐費都超過桃園，民代認為福利政策被超車，餐費應設法跟上。桃園市教育局表示，免費營養午餐已調高過二次價格，若把農業局補助在地食材經費算進來，餐費不會差太多，家長學生普遍反映菜色不錯，將滾動檢討。

台中校園免費營養午餐九月上路，目前國中小每餐七十元，高中職弱勢生七十五元，也有民代認為餐費無法反映物價，憂影響品質。中市教育局長蔣偉民表示，餐費是根據上學期各校平均餐費訂出，百分之九十八的學校餐費上升，僅五所學校原本有雙主菜價格較高，將每年檢討價格標準。

桃園國中小免費營養午餐上路時，不少外縣市家長稱羨，但民代發現政策陸續被外縣市超車，台北市補助國小每人每餐八十七元、國中九十二元，台中每餐七十元，新北市有七十五元，桃園僅六十五點三元，偏鄉略高也只有六十九點三元。

無黨籍桃園市議員于北辰表示，很多家長反映午餐菜色不夠豐盛，希望自費加菜；桃園與雙北物價不會差太多，雙北餐費每餐達七十五元以上，為何桃園不能？孩子的成長不能輸在預算不夠，將提案建議調高。

民進黨議員王珮毓表示，桃園每餐費用有一元用於提升設備，學生實際飯錢只有六十四點三元，應持續滾動精進。國民黨議員黃婉如爭取，免費營養午餐政策擴及到高中，另盼生生喝鮮乳政策也能嘉惠國高中生。無黨籍議員劉勝全則希望市府將老師也納入補助對象。

教育局長劉仲成表示，桃園營養午餐費用自開辦以來已調高二次，比起自費時期調整幅度與頻率還高，政策實施三年以來，家長學生普遍反映良好，對供應量與口味滿意度達百分之九十五，整體滿意度也達百分之九十七。

桃園市教育局補充，桃園各國中小營養午餐除了教育局經費，還有農業局推廣在地特色食材每年一、二億元預算補助，整體餐費差不多也在七十元上下，營養和菜色豐富程度不輸其他地方，未來會持續視物價波動等情滾動檢討修正，評估擴大可能。