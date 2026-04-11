快訊

毀容又斷腿？路透揭伊朗新領袖「嚴重傷勢」 最快這時可公開露面

稱大量油輪正湧向美國 川普高喊：全球最優原油、來就能裝走

現場血跡斑斑…泰山翁在自家DIY修繕 砂輪機誤割大腿動脈送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣萬人健檢今起跑 當場完成兩篩檢現領健康禮券

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣一年一度的萬人健檢活動從永靖鄉起跑。記者簡慧珍／攝影
彰化縣一年一度的萬人健檢活動從永靖鄉起跑。記者簡慧珍／攝影

彰化縣「萬人健檢」邁入第二十二年，今年第一場次從國立永靖高工起跑，符合篩檢資格者完成指定項目篩檢，最多獲得700元健康禮券，但今到場接受篩檢的近千名民眾更多是關心自己健康狀況，每做完一項檢查不忘詢問「報告什麼時候出來？」

彰化縣衛生局動員基層衛生所、衛生促進會及衛生保健志工，一連22年舉辦整合式篩檢服務，工作人員熟悉工作流程，一早就到永靖高工活動中心布置，確保每個項目篩檢作業流暢「不塞車」。

縣長王惠美到場向接受篩檢的民眾打招呼，並表示，約1小時完成10多項檢查，不僅節省時間也便利，俗語說「早期發現，早期治療。」若篩檢發現狀況，醫療團隊和資源將及早介入處理，且縣政府鼓勵縣民做篩檢，每完成指定的1個癌篩項目可獲1張100元健康禮券，最多領7張，符合篩檢資格縣民一定要把握守護健康的機會。

衛生局指出，凡設籍彰化縣且符合國民健康署癌症篩檢資格的民眾，今年底前到縣內合約醫院所與衛生所，接受子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌及B、C型肝炎的篩檢，可獲得健康禮券。

即使王惠美說了篩檢完成後兩周回來看報告，比王惠美晚到的民眾沒聽見，關心做完篩檢何時可知道結果，當獲知半個月報告出來還有解說，放心不少。彰化縣萬人健檢今年8月23日將到全縣鄉鎮市舉辦31場次，在萬人健檢活動現場完成子宮頸抹片檢查及成人健檢加值B、C型肝炎篩檢者，可當場領取禮券。

衛生所 彰化縣 衛生局 健檢 王惠美

延伸閱讀

2026癌症論壇／篩檢、治療雙管齊下 健保署研擬放寬基因定序癌別

醫病之間／當了阿公求助戒菸 意外發現早期肺腺癌

肝緊來健檢 高雄衛生局鼓勵肝炎篩檢辦抽獎

彰化菜販毒駕撞死老婦 肇逃被逮

相關新聞

居民怒了！台中大里旱溪舊河道廢棄物未清又噴新的 環保局說話了

台中市大里區旱溪舊河道邊坡遭傾倒大量建築裝潢廢棄物，居民盼不到清運，又多了廢棄木板材，擔心發生火災、雨季來沖進河道釀災，昨聚集現場討說法。對此，環保局稽查大隊說明，已派員再次稽查，並將行文地檢署，若無保全證據需求，即要求相關人清理廢棄物復原環境。

彰化縣萬人健檢今起跑 當場完成兩篩檢現領健康禮券

彰化縣「萬人健檢」邁入第二十二年，今年第一場次從國立永靖高工起跑，符合篩檢資格者完成指定項目篩檢，最多獲得700元健康禮券，但今到場接受篩檢的近千名民眾更多是關心自己健康狀況，每做完一項檢查不忘詢問「報告什麼時候出來？」

背國旗征戰全世界！我國好手黃芳勇奪飛行傘定點積分「世界冠軍」

台灣飛行運動傳捷報！48歲的飛行傘好手黃芳（台號：曼陀羅），近日正式登頂FAI國際航空聯合會2025年世界積分排名「無動力飛行傘定點女子組」世界第一。黃芳自2021年接觸飛行傘以來，短短5年內憑藉驚人毅力，從初學者躍升為世界頂尖選手，被譽為飛行運動界的「最速成長傳奇」。

建國市場氣爆 中市府終止涉事攤商契約依法求償

據中市府調查，建國市場3月瓦斯氣爆鋪位攤商未依規定正確使用桶裝液化石油氣設備，導致洩漏引爆，毀損16間店舖、電梯及公共設...

2歲就能競速上場 南投滑步車賽284組家庭搶先體驗中部最大輪動場

「南投市親子輪動場」上月動工，預計今年11月完工並免費開放，將成為中部地區規模最大的全齡滑行運動場域之一。市公所今天舉辦「狂歡南投市滑步車競賽」，吸引284組家庭報名參加，孩童奔馳賽道、家長加油聲此起彼落，展現親子共融的活力景象。

不只是捕獸器 改良式獵具成為南投山區部落新「生存工具」

林業及自然保育署南投分署近日前往南投縣仁愛鄉精英村，辦理改良式獵具使用回饋訪談與宣導，邀集村長、保育柑仔店及在地農民、獵人面對面交流，蒐集第一線使用經驗，作為政策精進依據，盼在台灣山村推動兼顧保育與生計的管理模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。