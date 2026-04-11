彰化縣萬人健檢今起跑 當場完成兩篩檢現領健康禮券

彰化縣「萬人健檢」邁入第二十二年，今年第一場次從國立永靖高工起跑，符合篩檢資格者完成指定項目篩檢，最多獲得700元健康禮券，但今到場接受篩檢的近千名民眾更多是關心自己健康狀況，每做完一項檢查不忘詢問「報告什麼時候出來？」

彰化縣衛生局動員基層衛生所、衛生促進會及衛生保健志工，一連22年舉辦整合式篩檢服務，工作人員熟悉工作流程，一早就到永靖高工活動中心布置，確保每個項目篩檢作業流暢「不塞車」。

縣長王惠美到場向接受篩檢的民眾打招呼，並表示，約1小時完成10多項檢查，不僅節省時間也便利，俗語說「早期發現，早期治療。」若篩檢發現狀況，醫療團隊和資源將及早介入處理，且縣政府鼓勵縣民做篩檢，每完成指定的1個癌篩項目可獲1張100元健康禮券，最多領7張，符合篩檢資格縣民一定要把握守護健康的機會。

衛生局指出，凡設籍彰化縣且符合國民健康署癌症篩檢資格的民眾，今年底前到縣內合約醫院所與衛生所，接受子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌及B、C型肝炎的篩檢，可獲得健康禮券。

即使王惠美說了篩檢完成後兩周回來看報告，比王惠美晚到的民眾沒聽見，關心做完篩檢何時可知道結果，當獲知半個月報告出來還有解說，放心不少。彰化縣萬人健檢今年8月23日將到全縣鄉鎮市舉辦31場次，在萬人健檢活動現場完成子宮頸抹片檢查及成人健檢加值B、C型肝炎篩檢者，可當場領取禮券。