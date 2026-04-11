聽新聞
0:00 / 0:00
彰化田中兒童節遊樂與科學並重 小朋友歡樂家長叫好
彰化縣田中鎮今年兒童節活動，今從新民國小繽紛踩街出發，到達景崧文化教育園區進行科學體驗、創意積木、幼兒滑步車比賽等遊戲與表演，近千名親子開心享受歡樂時光；參加的家長表示，活動充滿趣味，孩子很快樂，希望年年舉辦讓大家幸福。
田中鎮立幼兒園小朋友和歡樂小丑齊步走，從新民國小到景崧文教育園區活動中心，熊熊造型的大型人偶迎賓，科學主題攤位一字排開等著親子挑戰，還有地方美食、清涼冰品限時限量發送，來到的親子被活動中心笑聲與音樂聲吸引，都進入參加開幕典禮，觀賞音樂表演和排隊領取造型氣球。
鎮長蕭淑芬說，兒童是國家的希望，鎮公所為鼓勵生育、減輕新生兒家庭的負擔，她自上任即推動婦女生育獎勵金每胎1萬元的政策，今年起115年「婦女生育獎勵1、2、3」，加碼發放生育獎勵金第一胎1萬元、第二胎3萬元、第三胎3萬元；今年兒童節活動邁入第四年，內容強調在地化與創新並行，今年擴大與大學、學校、科學博物館、民間團體合作，以在田野裡遇見科學為主題特舉辦「米倉科學節」。
20個科學攤位的科普知識涵蓋機器人、重力穩固平衡、榫卯結構、彈力位能轉換動能等，家長帶孩子到各攤位體驗AR機器人格鬥、STEAM光學折射原理、粉筆與彩鹽的化學反應、vTuber互動及不會濕的池塘戲水等遊戲，各攤位關主來自公司企業、大學、自然科博物的人員，不只指導遊戲也解說，讓小朋友寓教於樂。有家長表示，鎮公所舉辦的兒童節很有意義，也很快樂，希望年年都舉辦，
田中鎮清潔隊今年辦理「二手玩具的重生派對」義賣會，隊員修復玩具，清潔、消毒賦予新生命，義賣所得全數捐贈給兒童福利單位，活動同時還有遊樂設施免費玩、創意積木比賽、小芙尼家族人偶見面會、小丑氣球秀等表演。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。