彰化田中兒童節遊樂與科學並重 小朋友歡樂家長叫好

彰化縣田中鎮今年兒童節活動，今從新民國小繽紛踩街出發，到達景崧文化教育園區進行科學體驗、創意積木、幼兒滑步車比賽等遊戲與表演，近千名親子開心享受歡樂時光；參加的家長表示，活動充滿趣味，孩子很快樂，希望年年舉辦讓大家幸福。

田中鎮立幼兒園小朋友和歡樂小丑齊步走，從新民國小到景崧文教育園區活動中心，熊熊造型的大型人偶迎賓，科學主題攤位一字排開等著親子挑戰，還有地方美食、清涼冰品限時限量發送，來到的親子被活動中心笑聲與音樂聲吸引，都進入參加開幕典禮，觀賞音樂表演和排隊領取造型氣球。

鎮長蕭淑芬說，兒童是國家的希望，鎮公所為鼓勵生育、減輕新生兒家庭的負擔，她自上任即推動婦女生育獎勵金每胎1萬元的政策，今年起115年「婦女生育獎勵1、2、3」，加碼發放生育獎勵金第一胎1萬元、第二胎3萬元、第三胎3萬元；今年兒童節活動邁入第四年，內容強調在地化與創新並行，今年擴大與大學、學校、科學博物館、民間團體合作，以在田野裡遇見科學為主題特舉辦「米倉科學節」。

20個科學攤位的科普知識涵蓋機器人、重力穩固平衡、榫卯結構、彈力位能轉換動能等，家長帶孩子到各攤位體驗AR機器人格鬥、STEAM光學折射原理、粉筆與彩鹽的化學反應、vTuber互動及不會濕的池塘戲水等遊戲，各攤位關主來自公司企業、大學、自然科博物的人員，不只指導遊戲也解說，讓小朋友寓教於樂。有家長表示，鎮公所舉辦的兒童節很有意義，也很快樂，希望年年都舉辦，

田中鎮清潔隊今年辦理「二手玩具的重生派對」義賣會，隊員修復玩具，清潔、消毒賦予新生命，義賣所得全數捐贈給兒童福利單位，活動同時還有遊樂設施免費玩、創意積木比賽、小芙尼家族人偶見面會、小丑氣球秀等表演。