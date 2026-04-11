彰化社頭兒童月移往新啟用里樂公園辦活動 從早熱鬧到下午

彰化縣社頭鄉兒童節活動場地首度移師新開幕的里樂公園，頒獎表揚模範兒童、杜鵑花季寫生比賽優勝學生揭開今活動序幕，鄉公所結合兒童戲劇表演和農特產品，從上午熱鬧到下午6點才結束。

社頭鄉公所舉辦「2026社頭童樂派對－藝童趣社頭」系列活動迎接兒童月，里樂公園面積大，舞台區頒獎、電視兒童節目「橘子姐姐」與「浣熊哥哥」帶動唱，受小朋友喜愛的「阿奇幼幼園」見面會炒熱氣氛。

交通公園區舉辦滑步車比賽，舞台區東側是美食、織襪和在地農產品展售攤位，沒參加比賽和看表演的小朋友到聖誕襪、芭樂造型的溜滑梯遊戲區嬉戲，全場洋溢歡樂。

鄉長蕭浚二表示，社頭鄉首座大型共融公園「里樂公園」正式落成啟用，平常就有不少小朋友來玩，假日更成為家庭聚會休憩的場地，今年兒童節活動第一次到里樂公園辦理，相當成功，鄉公所將持續優化夜間照明設備、燈飾美化等園區設施，加強維護環境清潔，親子都能安心自在遊玩。

鄉公所邀請彰化縣社頭八卦山脈休閒農業協會與社頭鄉農會，用在地特色農產「芭樂」舉辦鬆餅DIY，融入食農教育理念讓兒童從做中學、玩中學。下午親子體能闖關透過互動關卡促進親子關係，水土保持知識宣導提升環境保育意識，兒童月系列活動在紙風車劇團經典劇碼「寶莉回家」落幕時畫下圓滿句點。