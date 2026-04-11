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背國旗征戰全世界！我國好手黃芳勇奪飛行傘定點積分「世界冠軍」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
48歲的飛行傘好手黃芳登頂FAI國際航空聯合會2025年世界積分排名「無動力飛行傘定點女子組」世界第一。記者趙容萱／攝影
48歲的飛行傘好手黃芳登頂FAI國際航空聯合會2025年世界積分排名「無動力飛行傘定點女子組」世界第一。記者趙容萱／攝影

台灣飛行運動傳捷報！48歲的飛行傘好手黃芳（台號：曼陀羅），近日正式登頂FAI國際航空聯合會2025年世界積分排名「無動力飛行傘定點女子組」世界第一。黃芳自2021年接觸飛行傘以來，短短5年內憑藉驚人毅力，從初學者躍升為世界頂尖選手，被譽為飛行運動界的「最速成長傳奇」。

黃芳說，她來自湖南，2011年嫁到台灣，從事建築工程業。2021年疫情期間，她因工作空檔在南投埔里首次體驗飛行傘，從此愛上騰空翱翔的感覺。為了追求夢想，她投入高度紀律的系統訓練，不論寒暑，每周固定練習5天，一天往返起降數十次。

「定點降落」比賽極具難度，選手須在百米高空精準操控傘具，腳尖第一點須踩中直徑僅2公分的電子感應中心點，即能取得最佳成績。

黃芳指出，5年來累積了超過一萬次的起降經驗，針對「定點降落」要求的2公分核心目標反覆磨練。她感性表示，這條冠軍路上最難的是克服瓶頸，當氣流干擾無法精準著陸時，她會透過攝影沈澱心靈，調整後再戰。

中華民國飛行運動總會表示，黃芳在國際賽場上始終背著中華民國國旗，讓世界看到台灣。她的戰績輝煌，自2023年奪得全國冠軍後，陸續在哈薩克、韓國嶄露頭角，更在2024年及2025年蟬聯世界盃總決賽（德國站）女子組冠軍，並在世界盃超級決賽（中國站）封后。在泰國、土耳其、印尼等分站賽的穩定發揮，讓她積分累積成功封后，名列世界第一。

中華民國飛行運動總會秘書長朱海鵬說，台灣在世界飛行傘運動取得亮眼成績，但礙台灣訓練場地有限，國手們需要自費飛往亞洲鄰近各國訓練，呼籲政府應提供更多政策支持，以培育出更多優秀選手，持續在國際舞台發光發熱。

國旗 飛行傘

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