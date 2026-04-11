居民怒了！台中大里旱溪舊河道廢棄物未清又噴新的 環保局說話了

台中市大里區旱溪舊河道邊坡遭傾倒大量建築裝潢廢棄物，居民盼不到清運，又多了廢棄木板材，擔心發生火災、雨季來沖進河道釀災，昨聚集現場討說法。對此，環保局稽查大隊說明，已派員再次稽查，並將行文地檢署，若無保全證據需求，即要求相關人清理廢棄物復原環境。

市議員張芬郁、祥興社區發展協會理事長黃財上月踢爆大里吉善路旱溪舊河道邊坡被搭起高架平台，平台下方全是建築裝潢拆除的木材、電線、塑膠、破碎磁磚等廢棄物，還有一座簡易廁所，糞水直接拉管排入河道，昨日中午，再與十多名居民到場，發現又新增廢棄木板材，氣得居民要求環保局出面解決問題。

張芬郁說，今年3月現場發現大量廢棄物，環保局已現場蒐證交由保七總隊移送地檢署偵辦，近日發現又新增廢棄木板材，居民非常無奈且憤怒，最關切的是何時能把廢棄物清走，恢復環境整潔，因此請環保局親自說明，讓居民安心。

黃財表示，一再被居民追著問「什麼時候會清乾淨」，乾旱時擔心木材廢料起火，雨季來則擔心平台下的廢棄物沖進河道，而且造成蚊蟲滋生也讓居民很困擾，只好請張芬郁協助監督環保局並協助環境消毒。

環保局稽查大隊表示，4月9日再次前往稽查，現場新增的廢材板料已通知承辦的保七員警納入偵辦，昨中午派員親自向居民說明，全案已由檢察官偵辦，將行文地檢署，確認現場廢棄物有無證據保全需求，若無須再保全，即會要求相關人員清理廢棄物復原環境。