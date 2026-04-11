2歲就能競速上場 南投滑步車賽284組家庭搶先體驗中部最大輪動場

「南投市親子輪動場」上月動工，預計今年11月完工並免費開放，將成為中部地區規模最大的全齡滑行運動場域之一。市公所今天舉辦「狂歡南投市滑步車競賽」，吸引284組家庭報名參加，孩童奔馳賽道、家長加油聲此起彼落，展現親子共融的活力景象。

親子輪動場位於國道3號高架橋下、華陽路情人橋入口旁，基地面積約7500平方公尺。將打造全天候使用空間，無論晴雨或高溫，都能提供相對穩定的運動環境。

今天的滑步車競賽在輪動場預定地對面舉行，結合競賽與市集，現場氣氛熱絡。 活動規畫依年齡分組，讓2至7歲幼童參賽，在完善安全設施下進行競技與體驗。主辦單位指出，滑步車運動近年在親子族群間興起，有助培養平衡感、協調能力與規則意識，也讓孩子在遊戲中學習面對勝負。

市公所表示，輪動場整體經費約6千萬元，規畫多元輪動運動設施，包括滑板、直排輪、滑板車及BMX單車等專區，並設計分齡使用動線，兼顧幼童與進階玩家安全需求。同時將規畫全台較長路線的幼兒滑步車練習道，並結合共融式遊戲設施與周邊停車空間，強化親子使用便利性。

市長張嘉哲表示，市府持續推動親子友善城市建設，輪動場完工後將提供安全運動與陪伴空間，並透過活動提前讓民眾感受未來場域氛圍，強化使用連結。

小小選手奮力踩踏滑步車前進，家長在場邊高聲加油，氣氛熱烈。圖／南投市公所提供