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建國市場氣爆 中市府終止涉事攤商契約依法求償
據中市府調查，建國市場3月瓦斯氣爆鋪位攤商未依規定正確使用桶裝液化石油氣設備，導致洩漏引爆，毀損16間店舖、電梯及公共設施，終止契約並回收舖位、依法求償。
台中市政府經濟發展局今天發布新聞稿說，建國市場3月3日瓦斯洩漏引發氣爆，造成市場財產損失及人員受傷，影響公共安全。經消防局完成調查，經發局已依行政契約及行政程序法規定，廢止氣爆舖攤商位使用權、終止契約並收回舖位，依相關規定提起刑事及民事賠償。
經發局表示，攤商未依規定正確使用桶裝液化石油氣設備，導致洩漏引爆，毀損16間店舖鐵捲門、天花板、電梯及公共設施。事故發生後，市府即刻派工清理現場與後續復原作業，3月6日全面恢復可營業狀況。
經發局說，依調查報告結果認定情節重大，先收回涉事舖位，並將依中華民國刑法及民法追究公共危險與損害賠償責任，維護市府權益，未來將持續強化市場公共安全管理機制，加強用氣設備使用宣導，降低類似事件發生風險。
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