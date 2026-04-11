建國市場氣爆 中市府終止涉事攤商契約依法求償

台中市大里區旱溪舊河道邊坡遭傾倒大量建築裝潢廢棄物，居民盼不到清運，又多了廢棄木板材，擔心發生火災、雨季來沖進河道釀災，昨聚集現場討說法。對此，環保局稽查大隊說明，已派員再次稽查，並將行文地檢署，若無保全證據需求，即要求相關人清理廢棄物復原環境。

2026-04-11 12:57