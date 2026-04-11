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不只是捕獸器 改良式獵具成為南投山區部落新「生存工具」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣仁愛鄉山區為台灣黑熊等野生動物重要棲地，林業保育署推動改良式獵具，降低誤捕與動物傷害風險。圖／林保署南投分署提供
南投縣仁愛鄉山區為台灣黑熊等野生動物重要棲地，林業保育署推動改良式獵具，降低誤捕與動物傷害風險。圖／林保署南投分署提供

林業及自然保育署南投分署近日前往南投縣仁愛鄉精英村，辦理改良式獵具使用回饋訪談與宣導，邀集村長、保育柑仔店及在地農民、獵人面對面交流，蒐集第一線使用經驗，作為政策精進依據，盼在台灣山村推動兼顧保育與生計的管理模式。

南投縣為台灣黑熊、石虎及穿山甲等保育類野生動物的重要棲地，同時承載原住民族傳統狩獵文化。林業保育署推動改良式獵具，目的在於降低非目標物種誤捕與傷害風險，並兼顧農作防治需求與文化延續。

南投分署表示，此次訪談聚焦獵具設置、操作與維護等面向，同時說明設置原則與誤捕通報機制。調查顯示，在地使用需求仍以防範野生動物危害農作為主，使用者普遍關注捕捉效能、操作便利性及未來市售價格，相關意見已納入後續精進參考。

在地農民與獵人反映，若獵具兼具安全與效率，並降低取得門檻，將有助提升使用意願，也可減少誤捕保育類動物的情形。

南投分署指出，野生動物保育除仰賴政府推動，更需社區參與，透過持續與部落對話，掌握實務需求，滾動調整政策。未來將持續結合在地力量，透過宣導、合作與制度優化，提升改良式獵具使用效能與取得便利性，推動兼顧文化傳承、農作安全與生態保育的治理方向，促進台灣山村人與自然和諧共存。

林業及自然保育署南投分署前進精英村，與農民及獵人面對面交流，蒐集改良式獵具實際使用回饋。圖／林保署南投分署提供
林業及自然保育署南投分署前進精英村，與農民及獵人面對面交流，蒐集改良式獵具實際使用回饋。圖／林保署南投分署提供

保育類野生動物 台灣黑熊 野生動物 農民

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