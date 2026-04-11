漢神洲際首日爆亂象！「廁所驚魂」門鎖掉險受困、警鈴狂響 業者說了

台中新地標漢神洲際廣場昨盛大開幕，傳出首日出狀況，有民眾如廁後，門鎖脫落險些受困，多間廁所沒門鎖，也有馬桶卡住無法沖水等，警鈴聲在百貨裡此起彼落，遭質疑是沒驗收，急著開門。對此，漢神表示，已對有狀況的廁所全面檢修，後續也會再改善警鈴標示等設計，避免民眾誤觸。

有多名民眾反映，如廁後解鎖出去時，沒想到扭開門鎖時，整個門鎖脫落，嚇得他連忙試圖裝回去，試了多次才轉開門鎖，否則就困在廁所裡。多間廁所的門鎖脫落，無法鎖門，換了好幾間才找到可上鎖的。另有購物民眾發現，漢神洲際廣場警鈴聲大作，此起彼落，首日狀況多，太誇張了。

漢神表示，已對有狀況的廁所，全面檢修，另外，警鈴大作是有民眾觸誤廁所內的安全警示鈴，樓管已到場了解並解除，後續也會再改善警鈴設計。

台中漢神洲際廣場昨天盛大開幕，吸引大批人潮。記者趙容萱／攝影