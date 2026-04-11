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3個月掉10公斤不是減肥成功！ 60歲婦腹痛就醫…竟是大腸癌3期

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3個月瘦10公斤以為減肥成功 60歲婦腹痛就醫竟是大腸癌3期

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大甲一名患者體重減輕，檢查發現大腸有腫瘤，李綜合肝膽腸胃科主治醫師賴大豊說，化驗後確診為大腸癌第三期。圖／院方提供
大甲一名患者體重減輕，檢查發現大腸有腫瘤，李綜合肝膽腸胃科主治醫師賴大豊說，化驗後確診為大腸癌第三期。圖／院方提供

台中一名60多歲婦人，近三個月來體重狂掉10公斤，起初以為自己「瘦身有成」，沒想到隨之而來的是頻繁腹痛與腹部脹氣，且排便始終不成形。婦人因疼痛難耐前往大甲李綜合醫院就醫，經大腸鏡檢查發現，腸道內已被腫瘤塞住，化驗後確診為大腸癌第三期。醫師感嘆，患者因缺乏定期檢查觀念，發現時已錯過黃金治療期。

肝膽腸胃科主治醫師賴大豊指出，該名婦人就醫時主訴持續拉肚子，大便幾乎沒有成形。經大腸鏡檢查，在距離肛門口約50公分處發現一個巨大腫瘤，腫瘤幾乎完全阻塞腸道，導致糞便只能以液狀（腹瀉形式）排出。

賴大豊說，臨床門診中常遇到高齡患者，因身體耐痛力強，或對排便習慣改變不以為意，往往要等到腹痛如絞或嚴重便秘時才願就醫。他透露，目前每週執行兩次無痛腸胃鏡檢查，幾乎每個月都會篩檢出大腸癌患者，且以60歲以上長輩居多。他強調，大腸癌初期症狀極不明顯，許多民眾常將腹痛、腹瀉誤認為單純的「吃壞肚子」或短期腸胃不適，因而掉以輕心。

大甲李綜合醫院表示，根據衛福部國健署最新統計，大腸癌位居國內十大癌症發生人數第二名；針對大腸癌的成因，分析罹癌的高危險族群通常具有「愛吃肉、少蔬果」等特徵， 患者常常喜愛攝取紅肉、燒烤類食物或高脂肪飲食，加上蔬菜、水果等膳食纖維攝取嚴重不足，且家族中有大腸癌病史者，醫師呼籲大腸癌若能在0至1期早期發現，5年存活率可高達90%以上。

院方提醒，政府目前提供45歲至74歲民眾（原住民為40歲至74歲），每兩年一次免費「定量免疫法糞便潛血檢查」，早期大腸癌通常無明顯症狀，「篩檢」是唯一的保命符，切莫等到身體發出警訊才求診，以免悔不最初。

大甲一名患者體重減輕，檢查發現大腸有腫瘤，李綜合肝膽腸胃科主治醫師賴大豊說，化驗後確診為大腸癌第三期。圖／院方提供
大甲一名患者體重減輕，檢查發現大腸有腫瘤，李綜合肝膽腸胃科主治醫師賴大豊說，化驗後確診為大腸癌第三期。圖／院方提供

大腸癌 癌症 台中

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