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大甲媽遶境進香防搶轎暴力 中警E化雲端即時監控

中央社／ 記者趙麗妍台中11日電

鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，為防止搶轎暴力，台中市警察局以無人機、警用行動電腦及機動布署智慧影像示警系統，即時回傳影像至「E化雲端指揮所」，確保突發狀況第一時間處置。

台中市大甲區鎮瀾宮媽祖遶境進香活動17日起駕、26日回鑾。台中市警察局今天發布新聞稿，為防制搶轎暴力與慣竊行竊，遶境期間除加強交通疏導外，特別部署「護轎及蒐證專責警力」。

警方表示，利用「無人機」、「警用行動電腦M-Police」及「機動布署智慧影像示警系統」等科技設備，即時回傳影像至「E化雲端指揮所」，透過高彈性的機動佈署與即時AI影像辨識技術，主動發送預警，確保各項突發狀況能於第一時間獲得處置。

警方提到，過往易發生衝突熱點，已由各分局及刑警大隊提前訪查接駕宮廟與團體，進行「期前約制」並建立聯繫窗口。明確告知參與者嚴禁展示任何幫派標誌，若發生聚眾鬥毆或強行搶轎等脫序行為，將依「刑法」妨害秩序罪移送法辦，絕不寬貸。

為保護香客財產安全，警方在遶境期間將加強巡邏民眾停車熱點，防止車窗遭破壞行竊。現場將部署「檢扒勤務」，利用大數據與監控設備強化對職業慣犯的辨識。

警察局長吳敬田強調，信眾參加活動時應隨時注意財物，並嚴守「不搶轎、理性虔誠祈福」原則，若有任何暴力滋事行為，一律嚴懲究辦。

媽祖 大甲 台中市

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