漢神洲際購物廣場開幕 中市府導入鏡頭君 監控周邊路況

台中漢神洲際購物廣場昨天中午開幕，首日湧入逾三萬人次，不少民眾憂心周邊交通恐陷入壅塞。台中市府指出，已比照過往大型商場開幕經驗，提前啟動交通疏導與智慧監控機制，盼降低衝擊。

台中漢神洲際購物廣場位於洲際棒球場周邊，總建築面積約六點六萬坪，匯聚近五百個品牌，年營收可望上看一四〇億元，為台中最大規模百貨。商場營運首日，加上鄰近商圈與活動場館，人車潮瞬間湧入，周邊道路承受明顯壓力。

市長盧秀燕強調，台中人口與消費力持續成長，大型商場進駐已成常態，例如台中LaLaport、漢神洲際購物廣場，以及預計年底開幕的烏日高鐵特區D-ONE第一大天地百貨購物中心，開得多不擔心，因為每一家都會賺錢。

她說，市府事前已針對可能出現的交通熱點進行沙盤推演，並調度交通局與警察局加強路口疏導，要求業者增派人力協助導引車流，此次在周邊主要路口設置即時影像系統「鏡頭君」，可同步掌握道路與停車場即時狀況，提供交管人員即時調度依據，也讓民眾在出發前透過網路查詢路況，避免湧入壅塞路段。

交通局表示，因應大量車流人潮，市府也規畫接駁措施，自捷運松竹站與文心崇德站發車，鼓勵民眾改搭大眾運輸，減輕周邊道路負擔。運動局表示，漢神洲際購物中心與洲際棒球場停車場合計提供約六千六百個車位，但呼籲民眾多利用接駁與捷運系統分流。

交通局長葉昭甫強調，未來若遇大型賽事或活動，周邊交通量大幅增加，透過導入「鏡頭君」系統並搭配交通管制及接駁措施，可望有效分散車流、降低壅塞風險。