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醫病之間／當了阿公求助戒菸 意外發現早期肺腺癌

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
員榮醫院胸腔科主任林鴻慶呼籲，有吸菸及肺癌家族史的民眾應接受肺癌篩檢。圖／員榮醫療體系提供
員榮醫院胸腔科主任林鴻慶呼籲，有吸菸及肺癌家族史的民眾應接受肺癌篩檢。圖／員榮醫療體系提供

彰化縣六十六歲陳姓男子吸菸超過三十年，去年底升格當阿公，為了不讓孫子吸到二手菸，到員榮醫院戒菸門診求助。接受低劑量電腦斷層檢查後，意外發現早期肺腺癌透過手術切除病灶，讓他直呼「小孫子是救命恩人」。

陳男原本僅為戒菸就醫，經醫師評估符合國健署肺癌篩檢補助資格，安排免費低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，結果在右下肺葉發現約一公分陰影，疑似早期肺腺癌，隨即轉介進一步檢查並建議手術治療。

胸腔外科醫師李佳穎以單孔微創胸腔鏡手術切除病灶，手術僅需單一小切口，較傳統開胸手術可減少疼痛與組織破壞，出血量較少，恢復速度較快。他術後第三天即出院，病理證實為初期肺腺癌。

胸腔內科醫師林鴻慶指出，肺癌早期症狀不明顯，常僅有咳嗽、疲倦等非特異性表現，易被忽略，導致多數患者確診時已屬中晚期，錯失治療黃金期。

他表示，LDCT是目前可偵測一公分以下肺部病灶的重要工具。臨床顯示，第一期肺癌五年存活率可達九成以上，但若延至第四期僅約一成五。

國健署推動肺癌早期偵測計畫，針對高風險族群提供每二年一次免費篩檢，包括重度吸菸者及具家族史者。醫師呼籲，戒菸搭配定期篩檢，才能有效降低肺癌死亡風險。

醫師指出，微創胸腔鏡手術已成主流治療方式，具傷口小、疼痛低與恢復快等優點，有助患者提早回歸正常生活。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

李佳穎 彰化縣 肺腺癌

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