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台中海線居民反對橘線延伸採輕軌 盧秀燕承諾給捷運

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導

台中捷運機場橘線串聯霧峰到台中國際機場，是捷運系統重要幹線，市府另規畫橘線延伸線，從機場延伸到海線，原先傾向採輕軌系統遭到居民反彈，市長盧秀燕公開掛保證，至少會是中運量系統，等可行性研究完成後，會有初步站點評估。

台中捷運目前以綠線為主幹，藍線已動工，橘線被視為連結台中機場與市區的重要交通軸線。橘線起自台中國際機場，行經大雅、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站及台中軟體園區，終點至霧峰省議會附近，全長廿九點二三公里，設廿六站，包含十五座高架站及十一座地下站，總經費約一千六百零二億元，可行性研究已於前年獲交通部同意，並於今年二月送行政院審議。

多名海線民意代表爭取，台中港與台中機場作為海、空門戶，橘線應延伸到海線，市府啟動延伸線可行性研究，今年一月舉辦地方說明會，與居民及民代溝通路線與系統規畫。

捷工局規畫，橘延伸線分為主線段、三民路支線段與梧棲漁港支線段，由台中機場通往清水、沙鹿與梧棲，共十座高架車站，全長十六點五公里；預計採輕軌系統，從橘線主線改搭延伸線需換車。

說明會上，民意代表與居民對輕軌相當不滿，議員楊典忠表示，台中人已經表態不接受輕軌，市府把台中人不要的塞給海線居民；議員王立任說，居民要的是一小段捷運，市府給輕軌「芭樂再多仍不是蘋果」；立委蔡其昌服務處主任林俊裕說，蔡不可能支持輕軌方案。

盧秀燕三月在市議會說，台中捷運路網都是捷運系統，不會有輕軌，承諾橘延伸線至少會是中運量捷運系統；可行性研究包含多種方案，並非最終版本。她也表示，相關局處已了解政策方向，將朝符合整體路網一致性的方案調整。

捷工局長蘇瑞文表示，延伸線期中報告預計五月完成，屆時也將提出初步站點與系統評估方案。

台中國際機場 一中商圈 捷運

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