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拿命救命！玉管處慶41周年 首代巡山員方有水：每次都生死一線

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉山冬季冰岩地形倍增險峻，資深巡查員冒著危險垂降救援。圖／玉管處提供
玉山冬季冰岩地形倍增險峻，資深巡查員冒著危險垂降救援。圖／玉管處提供

玉山國家公園管理處今天慶祝成立41周年，以「山域守護者－保育巡查員」為主題，邀請首代巡山員方有水現身分享40年高山工作經驗，從步道維護到山難救援的第一線歷程，呈現巡山員守護山林的專業與風險。

國家公園副署長張維銓表示，從方有水到新世代巡查員，見證守護玉山的世代傳承，國家公園在核心山域保育、在地文化連結及公私協力方面已累積豐碩成果，感念第一線人員長年守護國家級自然資源的付出。

慶祝活動由布農族保育巡查員組成的「布農大叔合唱團」開場，並分享紀錄片「雲上守護者」，記錄方有水守護山林的歷程，並安排新舊世代巡查員對談，讓外界了解巡山工作的挑戰與價值。

方有水表示，早期巡山員工作從整理步道、揹垃圾下山開始，隨著任務增加，逐步接受救護、雪地、山域及攀岩等訓練，並參與高山生態研究及黑熊保育，從「不會到會」，才有能力守護山林與協助山難救援。

他說，每次成功將受困山友救下山，都是最有成就感的時刻，但外界常忽略巡山員須在深夜、低溫及風雨中出勤，「拿命救命」已是常態，經驗傳承格外重要。他期盼能持續強化裝備與基礎訓練，讓巡山員無後顧之憂執行任務。

張維銓指出，國家公園除公部門人力外，也仰賴企業、公益團體及志工共同參與，目前志工約2700人，每年服務時數約30萬小時，產值約5000萬元，為園區經營重要助力。玉管處並表揚企業ESG認養夥伴與績優志工，並迎接今年新加入的82名志工。

玉管處長鄭瑞昌表示，針對第一線需求，今年將著手推動裝備更新，並規劃登山、雪訓及水域訓練，提升巡查員專業能力，未來持續深化公私協力與在地連結，結合企業、志工與部落力量，共同推動山林保育，讓守護國土成為全民行動。

玉山國家公園41周年處慶，新舊世代傳承守護玉山任務。圖／玉管處提供
玉山國家公園41周年處慶，新舊世代傳承守護玉山任務。圖／玉管處提供

布農族巡查員組成「布農大叔合唱團」開唱，慶祝玉山國家公園41歲生日。圖／玉管處提供
布農族巡查員組成「布農大叔合唱團」開唱，慶祝玉山國家公園41歲生日。圖／玉管處提供

國家公園 布農族 玉山

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