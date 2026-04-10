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南投辦桐花健行、野餐音樂會 推廣客家文化

中央社／ 南投縣10日電

南投縣政府結合國姓鄉、中寮鄉、南投市、水里鄉公所，於4月18日至7月11日舉辦客家文化推廣系列活動，包含桐花健行、客語歌唱比賽、野餐音樂會及市集、客語互動兒童劇等。

「南投縣Hakka嘉年華，共下Chill聽客」系列活動4月18日至7月11日登場，縣府今天對外宣傳，活動包含客家桐花季、客家藍野餐音樂會、客語歌唱比賽、兒童劇演出等，南投縣長許淑華說，縣府與國姓鄉、中寮鄉、南投市、水里鄉公所共同辦理，歡迎感受客家文化。

許淑華表示，縣府2018年起辦理客家文化節系列活動，原為2年1次，為回應廣大鄉親與客家社團熱烈期盼，活動2023年起調整為每年舉辦，今年擴大辦理、延長活動時間，並增加客語歌唱比賽，透過比賽鼓勵學生及民眾學習客語歌曲，以利更深入認識客家文化。

南投縣政府文化局客家發展所表示，重頭戲「客家藍野餐音樂會」5月16日在中興新村親情公園，結合野餐、市集、音樂演出、藝人獻唱；活動還有八卦山桐花健行、水里健行、山林故事行、慢行中寮等多場健行及山林體驗，邀民眾漫步山林，欣賞桐花美景。

音樂會 許淑華 客家

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