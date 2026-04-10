長青書畫六騎士彰化縣大村聯展 要當永遠不老騎士

彰化縣李彩秋等6名銀髮族習畫最久長達近40年，在彰化縣松柏書畫學會理事長王柏勳號召下，各拿出作品11幅到大村鄉公所二樓展覽，其中林明勳追加10幅作品，讓「長青書畫六騎士聯合展覽」呈現銀髮好學不倦的成果及藝術風采。

大村鄉公所今舉辦聯展開幕典禮，聯展人李彩秋95歲、薛陳緞85歲、林明勳71歲、林瑛瑛77歲、林滿娃72歲及王淑賢85歲，6人平均年齡超過80歲，他們的共同指導老師王柏勳為聯展命名時，想到今年是赤馬年就命名「長青書畫六騎士」，寓意學習的心志堅定不移，是藝文界不老騎士。

王淑賢說，退休後當志工，總覺得有所缺憾，73歲開始習書畫，在退休後終於創作屬於自己的作品不再感到空虛，且每到午後提筆繪畫、寫書法，她的心情平靜舒坦，感到身心愉快而忘齡。

王柏勳表示，書畫創作本身就需要靜心，靜心等於禪心，「禮記」大學篇提到「知止而後有定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得」寫書法、繪畫能有這個效果，筆畫向下為吐氣，向上為吸氣，一吸一吐得以養生，因此書畫家例如張大千、于右任等人都很長壽，像長青書畫六騎士之中年齡最長的李彩秋每次作畫堅強站著，姿態挺拔，看不出年過九旬。

大村鄉公所指出，長青書畫六騎士以實際行動詮釋「活到老、學到老」的學習精神，不因年歲而止步，反而在歲月的洗禮中持續精進，讓創作成為生活的一部分，展覽免費觀賞，展期至5月8日。