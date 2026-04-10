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發加菜金了！14名優秀拳擊選手代表彰化出征 先領現金與營養品

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
「2026年國際拳擊錦標賽暨達卡青奧資格賽國手選拔賽」兩賽事的國手，今獲彰化縣政府頒發加菜金與營養品。記者簡慧珍／攝影
「2026年國際拳擊錦標賽暨達卡青奧資格賽國手選拔賽」兩賽事的國手，今獲彰化縣政府頒發加菜金與營養品。記者簡慧珍／攝影

2026年國際拳擊錦標賽暨達卡青奧資格賽國手選拔賽的兩賽事，彰化縣政府今頒發選手加菜金與營養品；縣長王惠美表示，這次14名選手入選國家代表隊，創下彰化歷年最佳紀錄，入選人數也是全國最多，彰化縣將透過「體育三級培訓制度」，繼續從國小到高中一條龍培育體育人才。

縣政府在員林國中舉行頒獎典禮，員林國中7人、縣立彰化藝術高中3人、縣立二林高中4人，合計3校、14名選手獲頒萬元加菜金及額外的營養品，教練也被頒獎表揚。

縣長王惠美說，向全體努力的選手致上最高敬意，並感謝校長、教練及老師的全力成為孩作為孩子的最強後盾；拳擊是台灣重要的體育運動項目，2024年巴黎奧運拿下1金2銅，近期亞洲錦標賽中黃筱雯、陳念琴、林郁婷、郭怡萱勇奪1金、1銀、2銅，彰化縣拳擊選手5月將前往烏茲別克參加U15、U17比賽，7月到印尼雅加達參加U19、U23比賽，期許選手為彰化縣爭取國際拳擊賽事佳績。

二林高中選手洪辰寧同時入選2026卡達青奧資格賽和U19代表隊，今代表彰化縣全中運代表隊接受縣長授旗。她說，以前是竹塘國中鏢槍擲遠選手，因對拳擊有興趣，轉學到二林國中練習，一路打上來很感謝教學校和教練劉家君的支持和指導。

洪辰寧又說，準備比賽最苦惱的事是降體重，既要保持好體力又要控制食欲，相當困難。教練劉家君傳授秘訣「睡飽、吃好」，飲食方面盡量少攝食高鈉食品，像炸雞排之類的食品會造成選手水腫。

員林國中選手賴禹學表示，這次去烏茲別克比賽會努力發揮訓練成果，為國家及彰化拿下好成績，持續堅持下去追求更高目標。彰化藝術高中選手盧柏宇說，堅持努力才會有收穫，除了跟著教練的訓練步驟，假日也會額外加練重訓。

王惠美說，運動人才的培育關鍵在於制度，縣政府近年持續推動「體育三級培訓制度」，從國小扎根、國中銜接到高中精進，建構完整連貫的人才培育體系，持續強化體育班升學銜接機制，協助選手兼顧學業與運動專長穩定發展，並透過專業教練、運動科學及後勤支援的導入，全面提升選手競技實力，長期投入與穩定支持，讓優秀選手在各階段都能獲得最適切的訓練與資源。

彰化縣政府今頒發加菜金與營養品，給「2026年國際拳擊錦標賽暨達卡青奧資格賽國手選拔賽」兩賽事的國手，也頒獎表揚教練和學校。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府今頒發加菜金與營養品，給「2026年國際拳擊錦標賽暨達卡青奧資格賽國手選拔賽」兩賽事的國手，也頒獎表揚教練和學校。記者簡慧珍／攝影

巴黎奧運 王惠美 體育

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