開藥局樂於助人！台中老藥師捐眼角膜「留傳奇」

台中榮總今舉辦器官捐贈感恩追思音樂會，邀器捐家屬、受贈者及其家人齊聚一堂。蘇姓器捐者家屬分享，67歲蘇父開藥房因生前熱心助人，家屬希望為蘇父「留一個傳奇、做一件功德」，捐出一對眼角膜；53歲陳姓心臟衰竭病患因獲捐心臟獲重生。

今天追思音樂會主題為「歲月之光、生命之詠」，包括台中榮總副院長李政鴻、台大醫院雲林分院副院長王植賢、器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心副執行長柯彤文，以及台中榮總醫護將象徵健康、人緣、平安、溝通、智慧與守護的6種顏色水晶，倒入民眾手中的玻璃瓶，給予祝福。眾人在音樂演奏中緬懷摯愛、見證生命的延續。

蘇姓器捐者家屬分享，蘇父因有醫藥背景也開過藥局，生前只要親朋好友、鄰居請託都熱心協助。前年蘇父中風臥床，當他收到醫院病危通知時，想到父親一直以來都樂於助人，希望為蘇父「留一個傳奇、做一件功德」便和家人討論器捐，經評估後捐出一對眼角膜，讓蘇父以另一種方式繼續幫助他人。

53歲陳姓心臟受捐者說，他是6年前洗澡時突然感到胸悶、心臟不適，就醫確診為心衰竭，服藥控制。去年4月突感不適送急診，歷經2次心臟幫浦治療後陷入昏迷，醒來已是17天後，仰賴體外心臟輔助器維生，等待7個月後，獲得心臟捐贈，目前正休養恢復中。如今他可以自理生活、再為家人下廚，由衷感謝這份無私的捐贈。

李政鴻說，中榮1984年完成首例捐腎手術，至今逾700多名捐贈者，都代表一個家庭在艱難時刻做出的無私抉擇。對醫師而言，器官捐贈移植不只是救人，更是把捐贈者的大愛傳達給那些受疾病困擾很久的病人，非常有意義。