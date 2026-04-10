快訊

農業部改公告制、採雙軌購藥…開會無共識 動物用藥新制暫緩上路

行凶還發行新歌！加害者拍片自首 認了當眾活活打死名導演

聽新聞
0:00 / 0:00

開藥局樂於助人！台中老藥師捐眼角膜「留傳奇」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
受贈器捐心臟的陳男（左）代表獻花給捐贈出眼角膜的蘇男家屬（右），感謝其無私。圖／台中榮總提供
受贈器捐心臟的陳男（左）代表獻花給捐贈出眼角膜的蘇男家屬（右），感謝其無私。圖／台中榮總提供

台中榮總今舉辦器官捐贈感恩追思音樂會，邀器捐家屬、受贈者及其家人齊聚一堂。蘇姓器捐者家屬分享，67歲蘇父開藥房因生前熱心助人，家屬希望為蘇父「留一個傳奇、做一件功德」，捐出一對眼角膜；53歲陳姓心臟衰竭病患因獲捐心臟獲重生。

今天追思音樂會主題為「歲月之光、生命之詠」，包括台中榮總副院長李政鴻、台大醫院雲林分院副院長王植賢、器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心副執行長柯彤文，以及台中榮總醫護將象徵健康、人緣、平安、溝通、智慧與守護的6種顏色水晶，倒入民眾手中的玻璃瓶，給予祝福。眾人在音樂演奏中緬懷摯愛、見證生命的延續。

蘇姓器捐者家屬分享，蘇父因有醫藥背景也開過藥局，生前只要親朋好友、鄰居請託都熱心協助。前年蘇父中風臥床，當他收到醫院病危通知時，想到父親一直以來都樂於助人，希望為蘇父「留一個傳奇、做一件功德」便和家人討論器捐，經評估後捐出一對眼角膜，讓蘇父以另一種方式繼續幫助他人。

53歲陳姓心臟受捐者說，他是6年前洗澡時突然感到胸悶、心臟不適，就醫確診為心衰竭，服藥控制。去年4月突感不適送急診，歷經2次心臟幫浦治療後陷入昏迷，醒來已是17天後，仰賴體外心臟輔助器維生，等待7個月後，獲得心臟捐贈，目前正休養恢復中。如今他可以自理生活、再為家人下廚，由衷感謝這份無私的捐贈。

李政鴻說，中榮1984年完成首例捐腎手術，至今逾700多名捐贈者，都代表一個家庭在艱難時刻做出的無私抉擇。對醫師而言，器官捐贈移植不只是救人，更是把捐贈者的大愛傳達給那些受疾病困擾很久的病人，非常有意義。

台中榮總今舉辦器官捐贈感恩追思音樂會，醫師將6色水晶倒入民眾手中的玻璃瓶，給予祝福。圖／台中榮總提供
台中榮總今舉辦器官捐贈感恩追思音樂會，醫師將6色水晶倒入民眾手中的玻璃瓶，給予祝福。圖／台中榮總提供

器官捐贈 台中榮總 台中

延伸閱讀

近3成癌友曾用身心科用藥⋯身心科就醫卻不到1成 衛福部提供免費轉介

拿到好牌太開心？六旬婦喝汽水暈倒！就醫檢查「興奮」刺激迷走神經

健康永續行動家／北醫附醫院長施俊明 智慧醫療替醫護減壓

常如山打造「愛爾麗5號」救難船今捐贈澎湖救難協會

相關新聞

長青書畫六騎士彰化縣大村聯展 要當永遠不老騎士

彰化縣李彩秋等6名銀髮族習畫最久長達近40年，在彰化縣松柏書畫學會理事長王柏勳號召下，各拿出作品11幅到大村鄉公所二樓展覽，其中林明勳追加10幅作品，讓「長青書畫六騎士聯合展覽」呈現銀髮好學不倦的成果及藝術風采。

發加菜金了！14名優秀拳擊選手代表彰化出征 先領現金與營養品

2026年國際拳擊錦標賽暨達卡青奧資格賽國手選拔賽的兩賽事，彰化縣政府今頒發選手加菜金與營養品；縣長王惠美表示，這次14名選手入選國家代表隊，創下彰化歷年最佳紀錄，入選人數也是全國最多，彰化縣將透過「體育三級培訓制度」，繼續從國小到高中一條龍培育體育人才。

開藥局樂於助人！台中老藥師捐眼角膜「留傳奇」

台中榮總今舉辦器官捐贈感恩追思音樂會，邀器捐家屬、受贈者及其家人齊聚一堂。蘇姓器捐者家屬分享，67歲蘇父開藥房因生前熱心助人，家屬希望為蘇父「留一個傳奇、做一件功德」，捐出一對眼角膜；53歲陳姓心臟衰竭病患因獲捐心臟獲重生。

白沙屯媽祖進香起駕在即 清水警預估次日進轄區公布彈性交管

年度宗教盛事「白沙屯媽祖往北港徒步進香」將於4月12日凌晨正式起駕，台中市清水分局預計「粉紅超跑」鑾轎將於13日進入轄區；考量白沙屯媽祖進香路線具有不固定性的特色，清水警方表示將全程實施彈性交通管制，並動員百餘名警力維護秩序，呼籲信眾與用路人遵守規則，共同維護進香順暢。

瘋媽祖兼逛百貨！台中漢神洲際開幕 盧秀燕揭客運「班班客滿」原因

台中市長盧秀燕今在台中漢神洲際購物廣場開幕典禮致詞時說，企業投資正確，一定會賺錢，台中多家百貨都是全台「店王」，好市多南屯店更是全球店王；她還透露，昨天深夜開始，從台北、南部客運班班客滿，原因是白沙屯媽祖、大甲媽祖將起駕，逛百貨加上瘋媽祖成為配套。

四月雪登場！彰化福田桐花祭4月18日開跑 接駁車免費接送

「四月雪」油桐花又開了！彰化市的後山花園「福田賞桐生態園區」季即將登場，除健行活動外，並安排小旅行，市公所歡迎民眾踴躍參加，「一桐」欣賞桐花之美，並建議民眾搭乘由市公所免費提供的接駁車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。