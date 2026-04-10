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影／台中漢神百貨今開幕 業者預估5萬人湧入
占地6.6 萬坪的台中漢神百貨今天開幕，業者預估單日將有5萬人潮湧入，匯聚近500個品牌，年營收可望上看140億元，為台中最大規模百貨。雖然今天是上班日，但仍有不少民眾利用開幕日前往消費，不過並沒有見到大量車潮造成塞車情形。
台中市長盧秀燕今天出席開幕活動，並在開幕時帶領民眾進場消費，她在致詞時指出，新百貨開幕，民眾會有新鮮感，市府有了之前台中LaLaport開幕出現塞車的經驗，加上附近有台中洲際棒球場賽事等，前幾天周邊交通就人潮洶湧，甚至造成塞車，因此市府全國首創，在附近路口裝設「鏡頭君」。透過「鏡頭君」，可以看到四周道路是否有壅塞，連停車場都看得到，不但方便警察局和交通局交維計畫調度，也方便要前來的消費者在出發前可上網觀看參考。
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