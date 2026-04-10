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白沙屯媽祖進香起駕在即 清水警預估次日進轄區公布彈性交管

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
白沙屯媽祖往北港徒步進香將起駕出發，清水警方預估「粉紅超跑」鑾轎將於13日進入轄區。圖／台中市清水分局提供
白沙屯媽祖往北港徒步進香將起駕出發，清水警方預估「粉紅超跑」鑾轎將於13日進入轄區。圖／台中市清水分局提供

年度宗教盛事「白沙屯媽祖北港徒步進香」將於4月12日凌晨正式起駕，台中市清水分局預計「粉紅超跑」鑾轎將於13日進入轄區；考量白沙屯媽祖進香路線具有不固定性的特色，清水警方表示將全程實施彈性交通管制，並動員百餘名警力維護秩序，呼籲信眾與用路人遵守規則，共同維護進香順暢。

清水分局指出，根據往年經驗，白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎預計於4月13日抵達台中市清水區，屆時將由警方專程接駕外，因隨行「香燈腳」及信眾人數逐年增加，今年人數更超過46.5萬人，預期將湧入大量人潮與車流；預計動員約115人次的警力及民力，沿線進行交通疏導與秩序維護。

警方表示，為確保道路交通安全，將針對鑾轎行經路線、人潮集結點及周邊車流狀況，針對行經梧棲、清水、沙鹿路段的用路人，採取隨時修正的「彈性交通管制」措施。除了疏導交通外，警方也將加強取締各類交通違規行為，提醒用路人切勿心存僥倖， 建議南北長途往返的駕駛人，改由西濱快速道路（台61線）或台1線行駛，以避開進香隊伍造成的壅塞。

分局長鄭鴻文表示，今年報名參加進香的信眾人數創下新高，大量人潮湧入勢必對地方交通造成挑戰，建議用路人避開熱區，由於媽祖行經路線並不固定，可透過相關App或網路資訊，隨時掌握鑾轎位置外，由於跟隨鑾轎的車輛眾多請香燈腳及民眾務必聽從現場執勤員警與交通人員的指揮，，警方特別呼籲駕駛人切勿隨意停放車輛，以免阻礙救災通道及影響交通順暢。

白沙屯媽祖往北港徒步進香將起駕出發，清水警方預估「粉紅超跑」鑾轎將於13日進入轄區。圖／台中市清水分局提供
白沙屯媽祖往北港徒步進香將起駕出發，清水警方預估「粉紅超跑」鑾轎將於13日進入轄區。圖／台中市清水分局提供

北港 白沙屯媽祖 粉紅超跑

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