瘋媽祖兼逛百貨！台中漢神洲際開幕 盧秀燕揭客運「班班客滿」原因

台中市長盧秀燕今在台中漢神洲際購物廣場開幕典禮致詞時說，企業投資正確，一定會賺錢，台中多家百貨都是全台「店王」，好市多南屯店更是全球店王；她還透露，昨天深夜開始，從台北、南部客運班班客滿，原因是白沙屯媽祖、大甲媽祖將起駕，逛百貨加上瘋媽祖成為配套。

台中漢神洲際購物廣場今天中午12時30分開幕營運，總建築面積達6.6萬坪、匯聚近500個品牌，年營收可望上看140億元，為台中最大規模百貨。

盧秀燕致詞時，稱讚「漢神洲際購物廣場」投資方有眼光，投資正確，一定會賺錢，台中市人口不斷增加，工商繁榮，例如台中LaLaport開幕，今天的漢神洲際購物廣場，以及預計年底開幕烏日高鐵特區D-ONE第一大天地百貨購物中心，開得多不擔心，因為每一家都會賺錢。

盧秀燕舉例，包括台中新光三越百貨、大遠百等百貨公司，都是全台最賺錢的「店王」，台中好市多南屯店也是全球「店王」，這也是為何企業搶進台中、看好台中，帶動經濟繁榮以及就業。

盧秀燕透露，昨天深夜開始，從台北、南部客運班班客滿，她稍微去了解一下，有幾個原因，第一個是台中漢神洲際購物廣場今天開幕，第二是白沙屯拱天宮媽祖後天起駕，會行經台中，因此南來北往的民眾這二天的行程是先逛漢神百貨，再陪白沙屯媽祖進香，接下來還有大甲鎮瀾宮大甲媽4月17日起駕，這是配套，所以來台中，「大家興、大家有保佑」。

台中漢神洲際購物廣場今開幕。記者趙容萱／攝影

台中漢神洲際購物廣場今開幕，吸引大批人潮排隊等候進場。記者趙容萱／攝影