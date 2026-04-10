快訊

評／維護兩岸「和平安寧」 習近平溫婉調性不一定只為鄭麗文

斷了毛孩救命藥？7月動物用藥新制爭議 「黃阿瑪的後宮生活」：絕望又無奈

邀習近平來台 鄭麗文：逐步達成和平框架、增進台灣國際空間

聽新聞
0:00 / 0:00

瘋媽祖兼逛百貨！台中漢神洲際開幕 盧秀燕揭客運「班班客滿」原因

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中漢神洲際購物廣場今開幕，吸引大批人潮排隊等候進場。記者趙容萱／攝影
台中漢神洲際購物廣場今開幕，吸引大批人潮排隊等候進場。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕今在台中漢神洲際購物廣場開幕典禮致詞時說，企業投資正確，一定會賺錢，台中多家百貨都是全台「店王」，好市多南屯店更是全球店王；她還透露，昨天深夜開始，從台北、南部客運班班客滿，原因是白沙屯媽祖、大甲媽祖將起駕，逛百貨加上瘋媽祖成為配套。

台中漢神洲際購物廣場今天中午12時30分開幕營運，總建築面積達6.6萬坪、匯聚近500個品牌，年營收可望上看140億元，為台中最大規模百貨。

盧秀燕致詞時，稱讚「漢神洲際購物廣場」投資方有眼光，投資正確，一定會賺錢，台中市人口不斷增加，工商繁榮，例如台中LaLaport開幕，今天的漢神洲際購物廣場，以及預計年底開幕烏日高鐵特區D-ONE第一大天地百貨購物中心，開得多不擔心，因為每一家都會賺錢。

盧秀燕舉例，包括台中新光三越百貨、大遠百等百貨公司，都是全台最賺錢的「店王」，台中好市多南屯店也是全球「店王」，這也是為何企業搶進台中、看好台中，帶動經濟繁榮以及就業。

盧秀燕透露，昨天深夜開始，從台北、南部客運班班客滿，她稍微去了解一下，有幾個原因，第一個是台中漢神洲際購物廣場今天開幕，第二是白沙屯拱天宮媽祖後天起駕，會行經台中，因此南來北往的民眾這二天的行程是先逛漢神百貨，再陪白沙屯媽祖進香，接下來還有大甲鎮瀾宮大甲媽4月17日起駕，這是配套，所以來台中，「大家興、大家有保佑」。

台中漢神洲際購物廣場今開幕。記者趙容萱／攝影
台中漢神洲際購物廣場今開幕。記者趙容萱／攝影

台中漢神洲際購物廣場今開幕，吸引大批人潮排隊等候進場。記者趙容萱／攝影
台中漢神洲際購物廣場今開幕，吸引大批人潮排隊等候進場。記者趙容萱／攝影

台中漢神洲際購物廣場今開幕。記者趙容萱／攝影
台中漢神洲際購物廣場今開幕。記者趙容萱／攝影

大甲媽祖

延伸閱讀

漢神洲際百貨開幕塞爆？盧秀燕：台中首創「鏡頭君」監控

台中漢神洲際開幕怎麼去？開車族、大眾運輸接駁車交通攻略一次看

台中漢神洲際購物廣場明開幕 百貨送提袋、冰品出招搶客

漢神洲際購物廣場明開幕 點燃母親節檔期戰火 中友出招迎戰

相關新聞

藍營爆內戰！彰化市長恐再三腳督 綠營漁翁得利

彰化市下屆市長選舉，民進黨已提名縣議員黃柏瑜參選，藍營則有現任縣議員温芝樺及彰化市代會主席陳文賓表態參選，如果藍營協調不成而分裂，將再形成「三腳督」局面，有利於民進黨再延續過去4屆的綠營執政。

開藥局樂於助人！台中老藥師捐眼角膜「留傳奇」

台中榮總今舉辦器官捐贈感恩追思音樂會，邀器捐家屬、受贈者及其家人齊聚一堂。蘇姓器捐者家屬分享，67歲蘇父開藥房因生前熱心助人，家屬希望為蘇父「留一個傳奇、做一件功德」，捐出一對眼角膜；53歲陳姓心臟衰竭病患因獲捐心臟獲重生。

白沙屯媽祖進香起駕在即 清水警預估次日進轄區公布彈性交管

年度宗教盛事「白沙屯媽祖往北港徒步進香」將於4月12日凌晨正式起駕，台中市清水分局預計「粉紅超跑」鑾轎將於13日進入轄區；考量白沙屯媽祖進香路線具有不固定性的特色，清水警方表示將全程實施彈性交通管制，並動員百餘名警力維護秩序，呼籲信眾與用路人遵守規則，共同維護進香順暢。

瘋媽祖兼逛百貨！台中漢神洲際開幕 盧秀燕揭客運「班班客滿」原因

台中市長盧秀燕今在台中漢神洲際購物廣場開幕典禮致詞時說，企業投資正確，一定會賺錢，台中多家百貨都是全台「店王」，好市多南屯店更是全球店王；她還透露，昨天深夜開始，從台北、南部客運班班客滿，原因是白沙屯媽祖、大甲媽祖將起駕，逛百貨加上瘋媽祖成為配套。

四月雪登場！彰化福田桐花祭4月18日開跑 接駁車免費接送

「四月雪」油桐花又開了！彰化市的後山花園「福田賞桐生態園區」季即將登場，除健行活動外，並安排小旅行，市公所歡迎民眾踴躍參加，「一桐」欣賞桐花之美，並建議民眾搭乘由市公所免費提供的接駁車。

漢神洲際百貨開幕塞爆？盧秀燕：台中首創「鏡頭君」監控

百貨南霸天漢神百貨揮軍北上開設的台中漢神洲際購物廣場今天中午開幕，預估首日逾3萬人次造訪，很多民眾擔心可能大塞車。對此，台中市長盧秀燕說，除了漢神洲際加派人手、交通局與警局調度外，市府全國首創在附近路口裝設「鏡頭君」，即時查看周邊道路、停車場狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。