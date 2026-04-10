四月雪登場！彰化福田桐花祭4月18日開跑 接駁車免費接送

「四月雪」油桐花又開了！彰化市的後山花園「福田賞桐生態園區」季即將登場，除健行活動外，並安排小旅行，市公所歡迎民眾踴躍參加，「一桐」欣賞桐花之美，並建議民眾搭乘由市公所免費提供的接駁車。

彰化市公所指出，由市公所、彰化市福田社區發展協會共同舉辦的「2026桐花祭~福田桐花小旅行」活動，自4月18日至5月3日登場，活動內容有社區小農市集、團體DIY活動及街頭藝人表演活動等。

至於「生態園區賞桐步道健行」活動，則是4月18日至4月19日舉辦，行程為福田賞桐生態園區的桐花藝文廣場至自然生態復育園區，報名可洽彰化市福田社區，電話：（04）7385300。

市公所今天舉辦福田賞桐生態園區系列活動記者會，市公所主任秘書許晉嘉代表林世賢致詞表示，彰化市福田每年4、5月間盛開的桐花，由於主要分布在山谷中，不僅樹身高聳，而且桐花還特別艷麗且較不會受破壞，值得閤家前往漫步賞花。

福田社區發展協會理事長張慶富也表示，今年雖受氣候影響，桐花花期較晚，最美花況約將落在4月底左右，盛開花況可期。

市公所表示，為服務搭乘大眾運輸的遊客前來賞花，公所安排彰南路接駁車，日期為4月18、19、25、26、5月1日、2日、3日，每日早上9時、10時、11時、12時；下午1時、2時（最後一班車）整點在彰化火車站發車，免費搭乘，行經彰南路直達福田社區生態園區。

桐花祭活動訂5月3日結束，當天下午2點半辦理摸彩活動，獎項豐富，請大家一起來福田賞桐！有關活動的相關詳細資訊，可上下列網站查詢：

一、痞客邦-福田社區的部落格

二、臉書-福田

彰化市的後山花園「福田賞桐生態園區」的桐花逐漸盛開，落英繽紛，令人賞心悅目。圖／市公所提供