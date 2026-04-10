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漢神洲際百貨開幕塞爆？盧秀燕：台中首創「鏡頭君」監控

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中漢神洲際購物廣場今開幕。記者趙容萱／攝影
台中漢神洲際購物廣場今開幕。記者趙容萱／攝影

百貨南霸天漢神百貨揮軍北上開設的台中漢神洲際購物廣場今天中午開幕，預估首日逾3萬人次造訪，很多民眾擔心可能大塞車。對此，台中市長盧秀燕說，除了漢神洲際加派人手、交通局與警局調度外，市府全國首創在附近路口裝設「鏡頭君」，即時查看周邊道路、停車場狀況。

台中漢神洲際購物廣場今天中午12時30分開幕營運，總建築面積達6.6萬坪、匯聚近500個品牌，年營收可望上看140億元，為台中最大規模百貨。

盧秀燕今出席開幕典禮，她在會後受訪時說，漢神洲際開幕前也多所討論，並善盡社會責任，派很多人手疏導交通，台中市政府也做很多交通調度方案，另外，交通局也有創意，在此處設置可同步查看道路即時影像的「鏡頭君」。

盧秀燕指出，新百貨開幕，民眾會有新鮮感，市府有了之前台中LaLaport開幕出現塞車的經驗，加上附近有台中洲際棒球場賽事等，前幾天周邊交通就人潮洶湧，甚至造成塞車，因此市府全國首創，在附近路口裝設「鏡頭君」。

盧秀燕說明，透過「鏡頭君」，可以看到四周道路是否有壅塞，連停車場都看得到，不但方便警察局和交通局交維計畫調度，也方便要前來的消費者在出發前可上網觀看參考。

交通局說明，交通局持續優化「中台灣燈會即時交通網」，整合路況、人潮及停車資訊，其中可同步查看道路即時影像的「鏡頭君」深受民眾喜愛，透過即時導航與交通資訊查詢，協助民眾提前規劃路線、縮短行車時間並減少尋找停車位的不便。

台中漢神洲際購物廣場今開幕，吸引大批人潮排隊等候進場。記者趙容萱／攝影
台中漢神洲際購物廣場今開幕，吸引大批人潮排隊等候進場。記者趙容萱／攝影

台中漢神洲際購物廣場今開幕，吸引大批人潮排隊等候進場。記者趙容萱／攝影
台中漢神洲際購物廣場今開幕，吸引大批人潮排隊等候進場。記者趙容萱／攝影

台中漢神洲際購物廣場今開幕。記者趙容萱／攝影
台中漢神洲際購物廣場今開幕。記者趙容萱／攝影

台中市 塞車

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