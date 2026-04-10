大甲媽祖遶境4月17日展開 彰化消防聯手警方加強煙火管制及取締

目前正值宮廟進香熱門季節，為為避免因燃放鞭炮、煙火，影響民眾居家安寧及公共安全，彰化縣消防局均會加強取締，去年共取締11件、裁罰48萬元，今年迄今也查獲3件、裁罰6萬元，為因為大甲媽祖遶境，消防局將結合警方加強宣導，並執行巡查及安全維護。

彰化縣消防局指出，2026年大甲媽祖遶境將於4月17日展開，鑑於往年遶境期間，部分民眾違規施放爆竹煙火，造成空氣汙染及噪音干擾，甚至引發燙傷、炸傷及發生火災等情事，為降低風險，消防局已規劃派員前往縣內82家宮廟及35處村里長服務處加強宣導，並與廟方及地方社區合作，推廣以鼓掌、電子音效或藝文表演等方式取代傳統爆竹煙火。

彰化縣消防局並針對大甲媽祖的遶境路線，已與彰化縣警察局及彰化、員林、北斗分局建立聯合稽查機制，加強沿線巡查及重點區域安全維護，並就拖板車、吊車施放爆竹煙火等違規態樣加強查察。

消防局表示，依彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例規定，每日晚間10時至翌日6時不得施放爆竹煙火，消防局去年在大甲遶境期間共開出82張勸導單、受理3件檢舉案件，整體施放情形已改善。

消防局呼籲各宮廟及信眾秉持「少放炮、保平安」，以鼓掌、紙炮、電子音效或藝文活動等方式迎接媽祖，降低火災風險、空氣汙染及噪音干擾。

為因應大甲媽祖遶境彰化，彰化縣消防局為防止民眾施放煙火、鞭炮，影響民眾居家安寧及公共安全，目前已加強宣傳推廣以鼓掌、電子音效或藝文表演等方式取代傳統爆竹煙火。圖／消防局提供