下屆彰化縣長藍營誰來選 縣長王惠美簡短回答這一句

國民黨未正式徵召下屆彰化縣長參選人，提名指向黨中央考紀會前主委、律師魏平政，立法委員謝衣鳯不放棄爭取，誰來代表參選讓外界像看八點檔，縣長王惠美被視為輔選的「最強母雞」，今未對人選表示意見，只說，對下屆縣長選舉，將盡到國民黨員責任。

縣長王惠美今到員林國中，主持「2026年國際拳擊錦標賽暨達卡青奧資格賽國手選拔賽」兩賽事的國手加菜金與營養品頒發典禮，會後回應記者提問如何因應國民黨下屆縣長參選人的人選紛擾問題，王惠美簡短回答說，黨中央提名誰並不是她可置喙，能做的是盡到黨員責任。

魏平政也在會後回應記者詢問「藍兩屆、綠一屆的魔咒，又是空降，選不贏了」、「起步太慢很難選」，他表示，波士頓紅襪隊、日本阪神隊肯德雞的百年魔咒不都打破了嗎？可見事在人為，他是學科學的，不相信魔咒這種事。

對於空降「選不贏」，魏平政說，「空降」一詞應該是舉家遷出，而他的家、家人一直在彰化縣社頭鄉，他的事業很多與彰化有關，不是空降的人。

外界認為民進黨陳素月從基層到現在耕耘地方廿多年，好整以暇等待對手，魏平政現在出場起步太慢。魏平政表示，選舉要看人格特質、好的政見，如果產品不好提早起步3年也沒用，當蕭景田問他願不願意參選，他一口答應之後就開始想著能帶給彰化什麼、要帶彰化往哪個方向。

魏平政說，自己有法學、國貿背景和經驗，將在縣長王惠美優秀基層之上建設彰化，提高附加價值，努力做到人口不外流、工商發展更加繁榮。