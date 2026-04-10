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台中3月逾2百件墓地雜草火警 議員籲增派巡守人員

中央社／ 台中10日電

台中市日前發生多起火燒山，市府統計3月發生逾200件的墓地、雜草火警。多名市議員要求應落實除草、宣導，建議增派墓地巡守人員，避免火星飄散引發火勢。民政局說，參採辦理。

元宵節後，許多民眾陸續掃墓，台中市上月發生多起火燒山、雜草火警，火勢猛烈連國道三號都能看見火舌夾雜濃煙冒出。台中市議會今天召開民政業務質詢，民進黨籍市議員曾威、周永鴻等人關心雜草火警議題。

周永鴻指出，依據台中市消防局統計資料，3月的雜草火警有262件，其中墓地79件、非墓地183件，非墓地的雜草火警，起火點也多在墓地附近，推估與民眾掃墓燒金紙或是雜草起火有關。網路社群瘋傳台中火燒山，質疑民政局是否落實割草、除草以及宣導工作。

曾威表示，農曆年後至清明節前，發生多起雜草火警，且時間多在週六、日，初步推論火災與掃墓有關。難以要求民眾都不燒金紙，但他建議可在週六、日的上午，加派人員在墓地巡邏，避免火星引發火勢。

民政局長吳世瑋答詢，今年氣候特別乾旱，甚至有缺水危機，而且風特別大，燃燒金紙的火星隨風飄散容易釀災。每年編列預算發放給各區公所，除草外也提供水袋並加強宣導金紙集中燒。他舉例神岡區公所要求民眾不要把金紙帶到墓地，實施效果良好。墓地巡守隊建議將研擬辦理。

火災 台中市 周永鴻

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