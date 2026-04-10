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「死亡賭局」原型…台中老人互助會一條街 民代籲積極管理

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
議員徐瑄灃等人呼籲，中央應明訂法律，輔導老人互助會退場，地方也要做好追蹤預警，保障民眾權益。中市府回應，每年會主動查核，也加強宣導請民眾不要輕易加入類似組織。圖／徐瑄灃辦公室提供
議員徐瑄灃等人呼籲，中央應明訂法律，輔導老人互助會退場，地方也要做好追蹤預警，保障民眾權益。中市府回應，每年會主動查核，也加強宣導請民眾不要輕易加入類似組織。圖／徐瑄灃辦公室提供

台中市十甲東路一帶有許多老人互助會，10多年前曾有以老人生命下注的地下賭局，即將上映的電影「死亡賭局」即是以此為原型。地下賭局已不復存，老人互助會依然存在，且存在管理問題，民代呼籲政府積極納管；中市府回應，每年會主動查核，也會宣導民眾不要加入。

「死亡賭局」預計今年4月24日上映，電影劇情以2013年發生的事件改編，描述老人互助會以老人的死亡為賭注，賭金高達上億元。台中東區的十甲東路過去也有數十家老人互助會，號稱協助老人籌措喪葬費用，實際上以老人的死期下注開盤，後多已被清算倒閉。

無黨籍議員徐瑄灃今天在議會質詢指出，根據2019到2025年的會計師查核總結報告，台中受到納管的往生互助社團從9家縮減到6家，社員規模從2萬人下降到1萬4千人，均大幅下降，但並不表示風險降低，反而代表多數團體隨時可能因入不敷出崩潰。

徐瑄灃表示，電影「死亡賭局」情節或有誇大，反映出老人互助會在法律灰色地帶挪用互助金炒股、冒用往生者名單盜領資金等真實弊端，政府長期以來僅依「往生互助事項處理原則」低度管理，缺乏明顯規範；中央應制定專法訂出退場標準，地方也應建立預警系統，追蹤輔導即將被清算的互助團體。

國民黨議員李中說，日前得知「死亡賭局」拍攝後，特別要求警方確認老人互助會的營運狀況，警方告知該狀況已經不復存在；另一方面，他也接獲民眾陳情，該民眾母親生前繳了60多萬元互助會費，死後互助會成員卻只打算用幾萬元打發，市府應協助保障民眾權益。

社會局長廖靜芝答詢表示，過去社會較少長照或老人相關的金融保險產品，坊間才會出現老人互助會，近年長照險和老人津貼陸續上市，互助會也減少了；社會局每年會主動查核，去年也發現互助會的傳單，已經請金管會介入調查。社會局會持續以關懷據點、長青學苑等宣導老人社會保險。

法制局長李善植指出，市府曾考慮制訂地方自治條例管理老人互助會，但涉及保險事項，已超出地方自治範疇，地方政府無法處理，法制局目前只能加強宣導，請民眾盡量不要加入類似的組織。

即將上映的電影「死亡賭局」，以10多年前台中市十甲東路的老人互助會地下賭局為原型。圖／英傑哆影業提供
即將上映的電影「死亡賭局」，以10多年前台中市十甲東路的老人互助會地下賭局為原型。圖／英傑哆影業提供

台中過去有不少老人互助會，曾發生以老人生命為賭局的事件，目前老人互助會多已萎縮，仍有管理不善等問題。圖／聯合報系資料照
台中過去有不少老人互助會，曾發生以老人生命為賭局的事件，目前老人互助會多已萎縮，仍有管理不善等問題。圖／聯合報系資料照

社會局 電影 台中

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