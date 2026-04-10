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影／反對設名間焚化爐 温世政盼循環治理能解垃圾問題

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
南投縣政府擬於名間鄉設置焚化爐引發爭議，對此，民進黨籍立委羅美玲（右三）、南投縣長參選人温世政（左三）等人今天在立法院舉行記者會，反對焚化爐設置計畫，同時提出一套本於「雞尾酒療法」精神的循環治理系統，嘗試為南投找出一條長遠、永續且可行的方案。記者許正宏／攝影
南投縣政府擬於名間鄉設置焚化爐引發爭議，對此，民進黨籍立委羅美玲（右三）、南投縣長參選人温世政（左三）等人今天在立法院舉行記者會，反對焚化爐設置計畫，同時提出一套本於「雞尾酒療法」精神的循環治理系統，嘗試為南投找出一條長遠、永續且可行的方案。記者許正宏／攝影

南投縣政府為解決垃圾問題，擬於名間鄉設置焚化爐，引發環境生態及產業衝突等爭議，對此，民主進步黨籍立法委員羅美玲、南投縣長參選人温世政等人今天在立法院舉行「雞尾酒療法 解決南投垃圾問題」記者會，反對焚化爐設置計畫，同時提出一套本於「雞尾酒療法」精神的循環治理系統，提出回收提升、廚餘分流、資源再利用、公私協力、區域合作等5項具體措施。

其中包括「強化源頭減量與資源回收效率」，以「制度化手段」提升資收率；強化廚餘減量與回收工作；建立公私協力的多元處理體系，導入民間量能分擔處理壓力；加速生質能中心招標與建置，補足區域內資源化處理能力，以及透過跨縣市平等互惠機制，形成區域性廢棄物協作網絡，將南投縣的垃圾去化，為南投找出一條長遠、永續且可行的方案。

南投縣政府擬於名間鄉設置焚化爐，引發環境生態及產業衝突等爭議，對此，民進黨籍立委羅美玲（左）、南投縣長參選人温世政（中）等人今天在立法院舉行記者會。提出5項具體措施將南投縣的垃圾去化，為南投找出一條長遠、永續且可行的方案。記者許正宏／攝影
南投縣政府擬於名間鄉設置焚化爐，引發環境生態及產業衝突等爭議，對此，民進黨籍立委羅美玲（左）、南投縣長參選人温世政（中）等人今天在立法院舉行記者會。提出5項具體措施將南投縣的垃圾去化，為南投找出一條長遠、永續且可行的方案。記者許正宏／攝影

羅美玲 焚化爐 南投

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