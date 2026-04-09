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台中藍線B8站逾96%私有地 捷工局：最精簡設計縮小徵收範圍

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市市政府在沙鹿舉行捷運藍線B8站用地取得公聽會，向民眾說明詳細計畫。圖／捷運工程局提供
台中市市政府在沙鹿舉行捷運藍線B8站用地取得公聽會，向民眾說明詳細計畫。圖／捷運工程局提供

台中捷運藍線建設持續推進，台中市政府捷運工程局今日在沙鹿區公所舉辦「藍線B8站出入口捷運系統用地取得作業」首場公聽會，向民眾說明事業計畫、用地範圍及補償機制，並蒐集土地所有權人及利害關係人意見，強調程序公開透明。

捷工局表示，藍線為台中重要東西向運輸幹道，將串聯台中港特定區、沙鹿、東海、中科至市區與台中車站，並與台鐵及捷運綠線整合，建構完整軌道路網，提升通勤效率，同時紓解台灣大道長期壅塞問題。

捷工局主任秘書連昭榮指出，B8站位於沙鹿區正英路與台灣大道口，規劃為高架車站，出入口設置已綜合評估工程可行性、服務範圍及轉乘便利，並以優先使用公有地為原則。

B8站在沙鹿地區關注度頗高，原因大致有一是私有地比例高；二、設站位置與出入口配置位於正英路與台灣大道口，牽動交通動線、轉乘便利性與地方發展分配。

不過因整體系統需求，仍須依法取得部分私有土地。此次用地面積約0.3687公頃，共12筆土地，其中私有地占96.6%、公有地占3.4%，影響約8名地主及利害關係人，占當地人口約0.11%。土地現況以空地與雜木林為主（約95%）另有少數鐵皮屋及圍籬，對周邊住宅及產業影響相對有限。

捷工局說明，本案已採最精簡設計，將徵收範圍縮至最小必要限度。由於捷運設施屬永久性公共建設，依法須取得土地所有權，無法以租用等方式替代。補償方面，將依土地徵收條例辦理，並以協議價購優先，保障地主權益，必要時也將協助就業或轉業銜接。

捷工局指出，完工後藍線將強化都會區公共運輸服務，提升大眾運輸使用率、降低私人運具依賴，有助減少碳排與空氣汙染，同時帶動沿線土地開發與地方發展，提升整體經濟效益與就業機會。整體計畫具備公益性、必要性及合法性，且範圍內無古蹟及生態敏感區。

捷工局補充，公聽會簡報與相關資料已上傳官網供查詢，民眾如有疑問可洽專線由專人說明。此次公聽會包括立委顏寬恒、議長張清照、副議長顏莉敏及多位市議員代表出席，地政局、都發局、沙鹿區公所與清水地政事務所亦派員與會，展現市府依法推動捷運藍線並持續溝通的態度。

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