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台中小孩淪戶籍孤兒 議員盼市府協助登記戶口

中央社／ 台中9日電

民進黨台中市議員謝志忠等人今天在市議會質詢揭露，外籍母親與台中父親於111年生下小孩，至今小孩仍無法登記戶籍，盼市府協助。台中市政府表示，將協助取得戶籍。

民進黨市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達及張芬郁在市議會聯合質詢指出，某外籍母親111年於台中生下男嬰，4天後經DNA鑑定確認生父為台中市民，家屬為小孩申請戶籍登記時，因其母在自己國家仍有婚姻關係，致無法完成戶籍登記。

謝志忠說，之後外籍母親立即採取法律行動，於母國經法院判決離婚，在台正式完成結婚登記，並為小孩提起否認之訴，113年取得法院判決確定，但因行政程序，判決確定後17個月，小孩還是無法入籍。

謝志忠認為，這是經過台中地方法院認證的台中小孩，3年前原本阿嬤帶著歡喜抱孫的心情，卻因為沒有戶籍，不但就醫不能享有健保，必須自費，無法進入托嬰中心，眼見9月幼兒園即將開學，也無法順利報名，要求民政局，儘速啟動行政裁量，積極研議可行作法，協助孩童儘速入籍取得基本身分保障，避免小孩受教權與成長發展權益持續受損。

王立任表示，所有包含DNA鑑定報告證據與法院判決，皆指明小孩是台灣孩子，為何市府無法使用行政裁量權，讓孩子能夠登記戶口導致社會福利權益一再延宕。

台中市副市長黃國榮強調同意王立任觀點，應使用行政裁量權讓孩子先登記戶籍，如若之後有其他異議再研議處理，以讓孩子能享有權益為優先考量。

台中市法制局長李善植說，因為小孩是在前夫的婚姻關係存續中所生，所以推定為前夫的小孩，之前法院的判決只是推翻小孩是前夫的小孩，至於小孩的生父是誰，還是要透過法院進行親子關係確認之訴，才有辦法建立與生父的法律關係。如果事後生父與生母結婚，可透過準正程序取得婚生子女身分。

民進黨 戶籍 張玉嬿

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