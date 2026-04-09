合歡溪堰塞湖水位降、壩體趨穩 林保署：12日機具進場降挖

針對合歡溪上游堰塞湖，林業及自然保育署台中分署今天說明，隨著天氣放晴，經最新空拍觀測與地形資料分析，顯示壩體結構目前維持穩定，整體水位已出現下降趨勢，風險評估處於可控範圍，目前水位持續下降，蓄水量縮減至3萬噸，初步化解了即時潰堤的急迫壓力。

台中分署指出，清明連假期間，受豪雨影響，南投縣仁愛鄉合歡溪步道約3.5公里處，發生大規模邊坡崩塌，土石截斷溪流，形成新生堰塞湖，蓄水量估計約6萬噸，今天天氣放晴後，辦理空拍及地形資料分析結果顯示，目前堰塞湖壩體結構穩定，原由壩頂持續溢流的情形，已轉為由壩體持續滲流之狀態，整體水位已較昨日下降，推估堰塞湖蓄水量估算僅剩3萬噸。

台中分署表示，為強化監測作業，已採「人工巡查」與「儀器監測」雙軌並行方式，以掌握壩體及水位動態變化，由同仁定時巡查，每日三次回傳現場影像資料；同時雨委請專業團隊設置現場影像等監控設備，以提升即時監測與預警能力，預計於下周二（14日）前完成。

台中分署並指出，有關壩體降挖，將於聯外道路修整及補強後，預計於本周日（12日）由機具進場啟動降挖工程，並且將密切監測現地狀況，及時應變並持續對外說明最新資訊。亦請民眾切勿進入合歡溪溪床及崩塌區域活動，以維自身安全。

林業保育署台中分署嚴正提醒，合歡溪上游崩塌區域及溪床，目前仍具高度不穩定性，請民眾配合管制，切勿進入合歡溪溪床及崩塌區域活動，以免發生危險，分署將持續密切監測現地狀況，並定期對外發布最新資訊。