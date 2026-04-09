快訊

美伊停火瀕臨破局 大陸成為關鍵調停者？美高官曝停火條件不一致

長照壓力大…獨生女毆打癌父致死 她上訴求判輕一點遭駁回理由曝

外資買超317億元 買超友達13萬張最多…這兩檔老AI股也獲大買

聽新聞
0:00 / 0:00

台中敬老愛心卡使用率高議員盼放寬限制 市府：目的是讓長輩走出門

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市敬老愛心卡可享交通費用、看診部分負擔折抵等優惠，每月1000點，民代希望放寬限制、擴大服務範圍，市府表示敬老愛心卡目的是讓長輩走出門，會考量財源研議是否擴大服務。圖／台中市政府提供
台中市敬老愛心卡可享交通費用、看診部分負擔折抵等優惠，每月1000點，民代希望放寬限制、擴大服務範圍，市府表示敬老愛心卡目的是讓長輩走出門，會考量財源研議是否擴大服務。圖／台中市政府提供

台中市推動敬老愛心卡多年，可用於搭乘計程車、折抵就醫部分負擔、進出運動中心等，每月1000點，目前已發出超過53萬張，使用率高於八成。藍綠民意代表都表示，長輩希望擴大補助且放寬部分限制；市府回應敬老愛心卡的用意是鼓勵長輩走出門，是否擴大補助仍得考量財源。

台中市從前市長胡志強時代就推動敬老愛心卡，最初僅提供市區公車、國道客運等大眾運輸的乘車補助，2018年起功能擴大，包含折抵衛生所看診費和部分負擔、折抵計程車費用，後加上國民運動中心相關課程費用；目前計程車每趟次最高補助85元，台鐵最高補助45元，每月1000元，月底自動歸零。

民進黨議員張芬郁指出，截至今年3月底，敬老愛心卡有效卡數53萬2840張，去年使用率超過81%，說明長輩很愛使用，但也經常收到回饋如「限制太多」、「彈性不足」，最被詬病的就是計程車單趟次只能折抵85元，此外也有許多人希望取消「月底自動歸零」，外出更有彈性。

民進黨議員陳雅惠、謝家宜認為，計程車單趟補助就算要設置上限，也應視物價調整，建議調高到150元，並擴大服務包含市場、超市和社區據點等等，從交通補助升級到生活支持，醫療減免部分也可以從部分負擔擴大到掛號費折抵，減輕經濟負擔。

國民黨議員劉士州指出，前市長林佳龍時代沒有限制單趟折抵上限，造成部分弊端，比如少數人會刷卡換現金，才作出限縮，但現在物價飆漲，應該考慮把計程車單趟折抵從85元調升到100元，財政負擔不會太大，也帶給長輩更多「小確幸」。

社會局長廖靜芝回應，敬老愛心卡的目的是提供長輩出門的誘因，包含搭乘交通工具和朋友聚會、參加活動或運動等等，計程車每趟次85元在六都中算是相當高，且過去沒有限制上限時使用人數全年22萬人次，也不比現在多；重點是讓長輩更願意出門，而非把點數用完，且也需考量財源。

敬老卡

延伸閱讀

議員爭取放寬敬老愛心卡限制 中市府：須考量財源

新北「護苗計畫」 議員：安置給付偏低

延續盧政策 江啟臣：中捷拚多線齊發

汰換電巴進度不及 台中雙節公車擬屆齡續服役

相關新聞

法拍也有股票！實體股票19次競標賣出…國庫進帳逾千萬元

法務部行政執行署彰化分署今公布本（4）月7日「 卦山法拍市集」成果，拍賣動產、實體股票等物件，總金額合計1344萬528元充實國庫；財團法人犯罪被害人保護協會臺灣彰化分會主委張晉維出席，洽談合作可能性，期能結合公益使法拍更有意義。

影／趕在大甲媽祖遶境前…甲埔大道通車 盧秀燕：路會通「子孫會成功」

斥資近16.5億元新建的「甲埔大道」，趕在今年大甲媽祖起駕遶境前，今天由台中市長盧秀燕率立法院副院長江啟臣及甲安埔的民意代表，共同舉行通車儀式，市府表示這條全長2.75公里、寬15公尺的新道路，未來將做為甲后路的替代道路，紓解大甲交流道至外埔、大甲間的交通需求。

合歡溪堰塞湖水位降、壩體趨穩 林保署：12日機具進場降挖

針對合歡溪上游堰塞湖，林業及自然保育署台中分署今天說明，隨著天氣放晴，經最新空拍觀測與地形資料分析，顯示壩體結構目前維持穩定，整體水位已出現下降趨勢，風險評估處於可控範圍，目前水位持續下降，蓄水量縮減至3萬噸，初步化解了即時潰堤的急迫壓力。

台中敬老愛心卡使用率高議員盼放寬限制 市府：目的是讓長輩走出門

台中市推動敬老愛心卡多年，可用於搭乘計程車、折抵就醫部分負擔、進出運動中心等，每月1000點，目前已發出超過53萬張，使用率高於八成。藍綠民意代表都表示，長輩希望擴大補助且放寬部分限制；市府回應敬老愛心卡的用意是鼓勵長輩走出門，是否擴大補助仍得考量財源。

東勢林場10萬螢火蟲狂舞 警方啟動疏導：避開這條街不掃興

每年四月起，東勢林場「螢火蟲大爆發」，螢火蟲高達10萬隻，點點螢光如「平地星空」般壯觀，吸引大批遊客湧入，然而園區聯外僅有勢林街一條道路，車輛在入場與離場尖峰時刻極易嚴重壅塞，東勢分局宣布本周末起啟動交通疏導專案，首先以林場主要聯外道路為主，確保遊客賞螢不掃興。

「飛天鑽地」超難大建設！彰化大埔截水溝拓寬跨國道、穿台鐵今年啟動

全長約4.5公里的彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，自2023年開工以來施工挑戰高，今年將進入跨越國道一號及穿越台鐵軌道等高難度工項，工程難度堪稱「飛天鑽地」。過程中除因河道不確定性進行設計變更，營建成本也持續增加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。