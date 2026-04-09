台中敬老愛心卡使用率高議員盼放寬限制 市府：目的是讓長輩走出門

台中市推動敬老愛心卡多年，可用於搭乘計程車、折抵就醫部分負擔、進出運動中心等，每月1000點，目前已發出超過53萬張，使用率高於八成。藍綠民意代表都表示，長輩希望擴大補助且放寬部分限制；市府回應敬老愛心卡的用意是鼓勵長輩走出門，是否擴大補助仍得考量財源。

台中市從前市長胡志強時代就推動敬老愛心卡，最初僅提供市區公車、國道客運等大眾運輸的乘車補助，2018年起功能擴大，包含折抵衛生所看診費和部分負擔、折抵計程車費用，後加上國民運動中心相關課程費用；目前計程車每趟次最高補助85元，台鐵最高補助45元，每月1000元，月底自動歸零。

民進黨議員張芬郁指出，截至今年3月底，敬老愛心卡有效卡數53萬2840張，去年使用率超過81%，說明長輩很愛使用，但也經常收到回饋如「限制太多」、「彈性不足」，最被詬病的就是計程車單趟次只能折抵85元，此外也有許多人希望取消「月底自動歸零」，外出更有彈性。

民進黨議員陳雅惠、謝家宜認為，計程車單趟補助就算要設置上限，也應視物價調整，建議調高到150元，並擴大服務包含市場、超市和社區據點等等，從交通補助升級到生活支持，醫療減免部分也可以從部分負擔擴大到掛號費折抵，減輕經濟負擔。

國民黨議員劉士州指出，前市長林佳龍時代沒有限制單趟折抵上限，造成部分弊端，比如少數人會刷卡換現金，才作出限縮，但現在物價飆漲，應該考慮把計程車單趟折抵從85元調升到100元，財政負擔不會太大，也帶給長輩更多「小確幸」。

社會局長廖靜芝回應，敬老愛心卡的目的是提供長輩出門的誘因，包含搭乘交通工具和朋友聚會、參加活動或運動等等，計程車每趟次85元在六都中算是相當高，且過去沒有限制上限時使用人數全年22萬人次，也不比現在多；重點是讓長輩更願意出門，而非把點數用完，且也需考量財源。