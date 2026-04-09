議員爭取放寬敬老愛心卡限制 中市府：須考量財源

對於台中市敬老愛心卡的使用，民進黨台中市議員張芬郁等人今天質詢要求市府研議放寬敬老愛心卡使用限制。社會局表示，重點在鼓勵長輩多走出來，放寬使用須考量財源。

民進黨市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳俞融、陳淑華、蕭隆澤等人，今天在市議會業務質詢時都主張敬老愛心卡應取消限制，鼓勵長輩更樂意出門參與社會活動。

張芬郁表示，到今年3月底，敬老愛心卡有效卡數53萬2840張，全年使用率超過81%，長輩很愛用，但反映「限制太多」、「彈性不足」，其中計程車只能扣85點最被詬病。還有診所掛號費因受限於刷卡機設備，診所未全面加入，未來若能用於社區關懷據點自付額，也會有相同問題，希望可以全面布建。

陳雅惠指出，敬老愛心卡預算年年增加，今年已達新台幣10.4億元，但長輩仍反映使用不便、制度僵化，對行動不便者幫助有限，建議計程車補助提高至150元，並擴大至市場、超市及社區據點，從交通補助升級為生活支持，同時檢討點數每月歸零制度，提升使用彈性，讓政策真正有感。

謝家宜表示，希望敬老愛心卡能更優化、更多元好用，也接獲家長反映，希望敬老愛心卡折抵診所掛號費，減輕有早療需求家庭的經濟負擔。

台中市社會局長廖靜芝表示，敬老愛心卡設計目的是提供誘因，讓長輩搭乘交通工具出門，計程車資補助優於其他縣市。過去敬老愛心卡曾經沒有限制計程車資，當時使用人次22萬人次，目前使用人次更多，所以重點是走出來的次數增加，而不是一次把點數用完，至於放寬當月不歸零則須考量財源。