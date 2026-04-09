東勢林場10萬螢火蟲狂舞 警方啟動疏導：避開這條街不掃興

每年四月起，東勢林場「螢火蟲大爆發」，螢火蟲高達10萬隻，點點螢光如「平地星空」般壯觀，吸引大批遊客湧入，然而園區聯外僅有勢林街一條道路，車輛在入場與離場尖峰時刻極易嚴重壅塞，東勢分局宣布本周末起啟動交通疏導專案，首先以林場主要聯外道路為主，確保遊客賞螢不掃興。

東勢分局表示，今年提前規劃交通管制勤務，將於4月11日起至4月26日止，執行兩星期的重點疏導行動，平日交通疏導崗位3 處，周末及連續假日增加至8處，員警與義交共同執勤，並與東勢林場建立即時聯防機制，全程監控園區停車場容量，一旦車位即將滿載，將立即透過警廣發出宣導，引導民眾轉往鄰近停車場，或改搭公車、接駁車進場，避免車輛受困勢林街動彈不得，順暢入園共享賞螢之美

東勢警方提出三招不塞車賞螢攻略，建議多利用周一至周五（平日）非高峰時段前往，有效避開週末大量人潮，若遇停車場滿位，可先前往和平谷關、八仙山、大雪山等鄰近森林遊樂區，或至東勢、石岡、卓蘭商圈遊覽，待人潮散去後再行入園，敬請民眾行車途中隨時收聽警廣路況報導，並依現場員警及義交引導行駛。

同時建議行車路線來程由台中市區出發，往東勢林場方向請走台3線（豐勢路）→ 東勢大橋右轉 → 豐勢路 → 勢林街 → 抵達；由苗栗地區出發可走台3線（東蘭路）→ 左轉勢林街 → 抵達。去程（離開東勢林場方向）往台中市區（路線A）：勢林街 → 豐勢路 → 左轉東勢大橋 → 接石岡區豐勢路；往台中市區（路線B）：勢林街 → 豐勢路 → 右轉東蘭路 → 左轉石城街 → 右轉石岡區豐勢路；往苗栗地區：勢林街 → 右轉東環街 → 右轉東蘭路 → 卓蘭大橋 → 接苗140縣道。

東勢分局宣布本周末起啟動賞螢交通疏導專案，首先以東勢林場主要聯外道路為主，確保遊客賞螢不掃興。圖／東勢分局提供

東勢分局宣布本周末起啟動賞螢交通疏導專案，首先以東勢林場主要聯外道路為主，確保遊客賞螢不掃興。圖／東勢分局提供