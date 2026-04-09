林保署：合歡溪堰塞湖規模較小 危險性相對低

合歡溪日前新形成一處堰塞湖。農業部林業及自然保育署長林華慶今天表示，合歡溪堰塞湖規模較小，且至下游14公里處無住家及農田，危險性也較低。

林華慶出席「賽夏族林業合作社受證記者會」，接受媒體聯訪時說，合歡溪堰塞湖是山壁崩塌形成，但與這幾年形成的堰塞湖比起來，規模較小，水量約3萬到6萬立方公尺，而去年立霧溪燕子口形成的堰塞湖水量就有260萬立方公尺，馬太鞍溪堰塞湖水量更達9000多萬立方公尺。

林華慶表示，合歡溪堰塞湖到下游14公里距離，並無住家或農田，危險性較低，且目前湖水溢流，堰塞湖不會再長大，民眾可放心，但林保署仍會嚴密關注，今天天氣好，已有專業人員空拍現場做更精確估算，請民眾不要進入合歡溪兩岸。

林保署昨天發布新聞稿，受清明連假期間豪雨影響，台中分署轄內大甲溪事業區第82林班（合歡溪步道約3.5公里處）發生邊坡崩塌，並形成新生堰塞湖。