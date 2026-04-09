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「飛天鑽地」超難大建設！彰化大埔截水溝拓寬跨國道、穿台鐵今年啟動

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今日視察彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今日視察彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程。記者林敬家／攝影

全長約4.5公里的彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，自2023年開工以來施工挑戰高，今年將進入跨越國道一號及穿越台鐵軌道等高難度工項，工程難度堪稱「飛天鑽地」。過程中除因河道不確定性進行設計變更，營建成本也持續增加，加上近期土方相關因素影響，整體經費已由發包時約34億元，攀升至目前39億餘元。

彰化縣長王惠美今日視察工程進度時指出，本案歷經6次流標，最終於第7次順利決標，由內政部國土署及交通部公路局補助23億元，縣府在議會支持下自籌16億元推動。目前整體工程進度穩定且略有超前，預計今年9月底可先行完成省道台1線中山路至縣道137線大埔路路段通車，盼能儘早紓解市區交通壅塞。

縣府工務處說，大埔截水溝堤岸道路拓寬工程起點自台19線彰水橋至彰化市中興路與介壽北路口，道路拓寬9公尺，全長約4.5公里，內容包含新建2座跨越國道一號高速公路橋梁、改建穿越台鐵地下箱涵、1座橫向聯絡橋梁新建及6座橫向聯絡橋梁改建，並同步進行河道護岸與箱涵重建，總工期約2101天，預定明年底完工。

工務處表示，除持續推動道路結構體、排水箱涵與橋梁施工作業外，今年將啟動跨越國道一號橋梁吊裝工程，以及穿越台鐵地下箱涵改建作業。由於相關工法罕見且涉及多單位協調，目前已向高公局及台鐵提出安全防護計畫，確保施工安全與進度。

未來工程完成後，將可銜接洋仔厝溪堤岸道路，進一步串聯台17線與台61線西濱快速公路，完善北彰化整體路網，並配合捷運綠線規劃及周邊開發，帶動彰化市南區發展。

彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程正在進行中，預計今年9月底可先行完成省道台1線中山路至縣道137線大埔路路段通車。圖／彰化縣府提供
彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程正在進行中，預計今年9月底可先行完成省道台1線中山路至縣道137線大埔路路段通車。圖／彰化縣府提供

高公局 橋梁 王惠美

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