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免「逛醫院」！中部5醫院攜手逾百診所、80機構啟動「轉診轉檢1條龍」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市醫師公會副理事長林恆立（右）受訪，左為衛福部台中醫院院長黃元德。記者趙容萱／攝影
台中市醫師公會副理事長林恆立（右）受訪，左為衛福部台中醫院院長黃元德。記者趙容萱／攝影

衛福部台中醫院院長黃元德今在「健康台灣深耕計畫成果發表會」說，中部包括台中醫院等5家公立醫院加入，短短一個月內結合逾十個醫療群、逾百家基層診所，及80家養護機構，建構轉診、照護、遠距、社區資訊平台，推動「轉診轉檢一條龍」綠色優先通道服務，省去中部民眾「逛醫院」的勞累。

健康台灣深耕計畫成果發表會今在台中醫院登場，由黃元德、台中市醫師公會副理事長林恆立共同主持，落實「健康台灣」願景並推動醫療平權，健保署中區業務組組長丁增輝也出席，見證中台灣智慧醫療聯防體系大躍進初期成果。

黃元德表示，台中醫院承辦中部包括衛福部台中醫院、豐原醫院、南投醫院、彰化醫院，以及草屯療養院等5家公立醫院，以及社區基層診所、養護機構連結，並創立資訊平台，強化分級醫療，推動「轉診轉檢一條龍」服務，節省病患來回奔波。其中台中醫院感謝台中市醫師公會鼎力協助，一個月內結合7家機構、19家基層診所、21名醫師簽訂合作契約，讓民眾就醫更便利。

黃元德以台中醫院為例說明，除了推動19巷智慧醫療科技，逐步開放醫院轉診、轉檢、看報告權限，給合作診所與機構負責醫師，建置「轉診轉檢一條龍」綠色優先通道服務，未來合作診所醫師可透過雙方資訊系統連線，直接為患者掛號轉診至台中醫院，而患者在台中醫院接受的相關檢驗結果，民眾只要在原診所端就可同步查詢檢查報告，大幅縮減往返大醫院排隊掛號的時間。

林恒立強調，基層診所透過合作，在診所端能直接查詢檢驗報告，不僅提升診斷精確度，更讓分級醫療真正落實。醫師公會將全力配合，培訓老年醫學與社區照服人才，以適應高齡、少子化社會，提升醫療韌性。

衛福部台中醫院院長黃元德。記者趙容萱／攝影
衛福部台中醫院院長黃元德。記者趙容萱／攝影

健康台灣深耕計畫成果發表會今在台中醫院登場，台中市醫師公會副理事長林恆立說明計畫內容。記者趙容萱／攝影
健康台灣深耕計畫成果發表會今在台中醫院登場，台中市醫師公會副理事長林恆立說明計畫內容。記者趙容萱／攝影

衛福部 醫師

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