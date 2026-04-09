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內政部補助逾7億元 台中「甲埔大道」通車解塞省30分鐘
台中海線交通再升級。內政部補助逾7億元興建的「甲埔大道」正式完工通車，不僅可紓解周邊壅塞車流，預估行車時間可縮短約30分鐘，也成為串聯區域路網的重要新動脈，進一步帶動地方觀光與產業發展。
內政部國土署指出，為改善長期以來的交通瓶頸，中央透過「生活圈道路交通系統建設計畫」補助台中市政府7億1,277萬5,000元，補助比例達70%。新闢完成的甲埔大道，將有效分散甲后路（市道132線）及甲東路一帶車流，強化整體交通效率，提升海線地區對外聯通能力。
工程方面，甲埔大道自台1線經國路起，銜接甲后路四段，全長約2.75公里、路寬15公尺。建設過程導入瀝青刨除再生等綠色工法，降低能源消耗與碳排放，同時新建2座白色鋼拱橋，並完善排水系統、護岸擋土牆及LED照明等設施，兼顧交通機能與環境永續。
在正式通車前，主辦單位也舉辦健行活動，開放民眾搶先體驗新道路，沿途可欣賞跨越海線鐵路與溫寮溪的景觀，讓交通建設成果不只是「通車」，也成為地方新的生活空間與地標。
國土署進一步表示，內政部近年持續透過多項計畫協助地方改善道路與人行環境，包括「生活圈道路交通系統建設計畫」、「提升道路品質2.0」、「校園周邊暨行車安全道路改善」、「永續提升人行安全」及「均衡城鄉村里道路改善」等，累計已補助臺中市超過107億元、核定261件工程。
未來中央將持續與地方合作，推動更完整的道路建設與交通安全改善，讓交通不只是通行工具，更成為支撐城市發展與產業成長的重要基礎。
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