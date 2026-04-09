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棒球教練性侵受理國賠申請 中市府：會跟教練求償

中央社／ 台中9日電

台中某國小棒球隊教練對數十名童犯下強制猥褻等罪，民進黨台中市議員林德宇今天要求國賠金額事後應向行為人（教練）求償。市府說，至今已受理28件國賠申請案，未來會跟行為人求償。

台中某國小棒球隊松姓教練對數十名童犯下90件強制猥褻等罪，一、二審依90罪分判3年6月至8年6月不等刑期。中檢8日表示，全案擴大追查後，陸續掌握新事證，正持續調查釐清。

民進黨市議員林德宇、曾威在市議會業務質詢時表示，針對棒球教練涉性侵學童案的國家賠償案，要求台中市政府完成國賠協議給付後，賠償的義務機關學校不能就這樣算了，「賠償金額不能由全民買單」，應對教練及相關人員，依照國賠法主張求償權。

台中市法制局長李善植表示，雖然教練是約聘僱教練，但因教練是執行教學任務，等於是在做國家保護的給付行政業務，被認為是在從事公共事務，因而認定教練也是公務員，教練所造成民眾學童的損害，當然就要負擔國家賠償責任，而賠償責任的義務機關是學校。

李善植指出，這起教練涉性侵學童案，至今天為止，學校已受理28件國賠申請案，目前已有14件協議成立，1件不成立，另13件協議中。由於這案件的賠償責任是出於教練個人的故意行為，賠償義務機關的學校在賠償後，將會就賠付的金額全數向教練求償。

台中市副市長黃國榮在答詢時也表示，民眾看到報導後，會認為是教練的行為，會疑惑為什麼國家要負責賠償，但因為教練是廣義的公務人員，所以政府要負責任，但在完成國賠後，政府可以跟教練求償。

李善植進一步說明，此案教練直接造成損害，當學校負國家賠償責任後，是可以對教練事後追償，因為教練是直接造成侵權的行為人，學校完成賠償責任後，就會直接跟行為人求償，也會去追查誰是直接造成損害的行為人，「要有直接因果關係，而直接因果關係的行為人就是教練」。

至於學校的校長、主任，因為督導不周，是不是導致性侵或強制猥褻的結果，已經不是直接因果關係了，可能要做更詳細評估。

民進黨 教練 猥褻

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