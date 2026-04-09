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法拍也有股票！實體股票19次競標賣出…國庫進帳逾千萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
行政執行署彰化分署變賣查扣欠稅人的商品，現場購物民眾相當多。圖／彰化分署提供
行政執行署彰化分署變賣查扣欠稅人的商品，現場購物民眾相當多。圖／彰化分署提供

法務部行政執行署彰化分署今公布本（4）月7日「 卦山法拍市集」成果，拍賣動產、實體股票等物件，總金額合計1344萬528元充實國庫；財團法人犯罪被害人保護協會臺灣彰化分會主委張晉維出席，洽談合作可能性，期能結合公益使法拍更有意義。

日前拍賣會在員林大道的彰化分署廳舍舉行，兩大拍賣亮點是中和紡織實體股票與賓士豪華房車。經19次輪番競標，中和紡織股票由拍定人以每股51.5元拿下，拍定總金額1184萬5千元；賓士豪華房車壓軸登場，多達69次喊價攻防，拍賣官以102萬元落槌拍定。

拍賣現場除了高單價法拍物件，「變賣區」開賣查封物，有高山茶、機能襪等物件，民眾以優惠價買到喜愛的物品，也實質協助義務人清償積欠稅費。社團法人彰化縣蕪菁愛心家園關懷協會到場義賣所得近5000元。

財團法人犯罪被害人保護協會臺灣彰化分會主委張晉維出席，洽談與行政執行署彰化分署合作可能性。彰化分署請有興趣參與法拍的民眾關注官網、臉書或加入IG（帳號：chymoj168）。

賓士 中和 法務部

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