影／趕在大甲媽祖遶境前…甲埔大道通車 盧秀燕：路會通「子孫會成功」

斥資近16.5億元新建的「甲埔大道」，趕在今年大甲媽祖起駕遶境前，今天由台中市長盧秀燕率立法院副院長江啟臣及甲安埔的民意代表，共同舉行通車儀式，市府表示這條全長2.75公里、寬15公尺的新道路，未來將做為甲后路的替代道路，紓解大甲交流道至外埔、大甲間的交通需求。

盧秀燕表示，甲埔大道自3年前開工以來，要感謝先後蔡其昌、江啟臣兩位立法院副院長的協助爭取，由中央補助7億多預算，如今才能趕在大甲媽祖起駕前正式通車，她並說，「姐姐交代，弟弟有聽話幫忙，希望大家年底一起繼續支持，讓弟弟順利接棒。」

盧秀燕指出，自己常說「路會通，子孫會成功；開不了工的要開工；完不了工的要完工。」這句話引自台灣開台先驅吳沙名言，是她的施政方針。當初在為這條道路命名時，因為原有道路是甲后路（呷好），因為呷好也要呷補，後來命名為「甲埔大道」。

台中市政府指出，為紓解大甲區及外埔區的甲后路（市道132線）與甲東路交通壓力，全長約2.75公里、寬15公尺的甲埔大道，工程總經費達到16.5億元，自2022年4月開工以來，2026年完工通車，通車後可有效緩解假日的車陣及瓶頸。

台中市政府建設局表示，甲埔大道通車後，從大甲交流道至外埔區或甲后路4段穿越大甲市區至甲東路，可省下約15分鐘交通時間，避免原路徑的壅塞與紅綠燈延遲。

今日典禮市府同時舉辦「健康齊步走」健行活動，邀請民眾徒步從外埔區甲后路四段出發至大甲區中山路一段，身體力行搶先體驗這條串聯大甲與外埔的重大交通新廊帶，感受道路結合鋼構橋梁、自然生態與田園景觀的整體風貌。

甲埔大道趕在今年大甲媽祖起駕遶境前，今天由台中市長盧秀燕率立法院副院長江啟臣及甲安埔的民意代表，共同舉行通車儀式。記者黑中亮／攝影