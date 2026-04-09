鹿港新建標準壘球場動土 9月完工串聯全民運動館

彰化縣積極布建運動場館與場域，鹿港原有簡易壘球場，縣府選定縣有土地興建全新標準壘球場，未來可與鹿港全民運動館串連，建構完整運動生活圈。考量鹿港部分區域易淹水，工程同步建置完善排水系統，包括外圍RC明溝、大口徑HDPE排水管及透水網管，並搭配大面積碎石排水層，有效因應強降雨，工程預計今年9月完工。

壘球場基地位於鹿港鎮媽祖路177巷，今天舉行動土典禮。彰化縣長王惠美表示，原有壘球場為簡易式，位於鹿江國中小校區內，因應學校發展需求，現正規劃興建第4期校舍，場地使用受限。縣府經整體評估後投入經費3000萬元，另選址興建全新標準壘球場，工期約180日曆天。

全新標準壘球場總面積8470平方公尺，周邊設置2公尺高硬式圍網，內野區則設置12公尺擋網防護，無論在安全防護或競技品質上均達到高標準。

議員施佩妤代表致詞表示，原鹿江壘球場因配合校園步道退縮及高中校舍規劃，致運動空間受限。縣府於2024年接獲地方反映後即積極選址，新場地完工後將串聯形成更完整的運動生活圈，除提供優質運動空間外，也有助於舉辦大型賽事推動「運動觀光」，為鹿港帶來更多觀光人流。

縣府教育處表示，場地從基礎整地階段即採大面積整地與分層夯實工法，並結合土方媒合機制，提升地盤穩定性。鋪面部分採用分層天然草皮工法，包含粗砂層、植生層及草皮養護機制，有助提升場地平整度、彈跳穩定性與運動安全性，打造符合比賽需求的草地品質。

此外，球場也會導入自動化噴灌系統，設置智慧控制器、雨水感測裝置及高效率泵浦設備，可依氣候條件調整灌溉，不僅節約水資源，降低後續維護成本。