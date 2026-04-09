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南投焚化爐連外道路爭議 縣府強調拓寬兼顧環保與垃圾處理需求
南投縣名間焚化爐聯外道路「新民巷」拓寬工程引爭議，環團今向監察院陳情，指控道路拓寬恐破壞石虎及柴棺龜棲地。南投縣政府強調，工程屬解決全縣垃圾堆置危機必要配套，程序依法推進，並將在二階環評中完善環境監測。
南投縣政府指出，名間鄉永續處理中心聯外道路拓寬工程，是處理全縣垃圾堆置問題的必要配套措施，工程規劃、道路設計及管線協調皆屬縣府合理職權，程序依法進行。
縣府表示，為確保環境保護，二階環評將完善監測方案，包括生態影響評估與水土保持措施，強調垃圾自主處理計畫與環評監管同步推進，盼各界以專業理性角度審查，避免情緒干擾地方發展。
針對部分環團提出的檢舉，縣府指出，雖有聲音質疑環評未完成前即進行道路規劃與設計，但所有作業均依法辦理，並無任何違法情事。縣府重申，拓寬新民巷及相關建設工程將持續推動，確保焚化廠設置能兼顧垃圾處理效率與環境監測要求。
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