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台中東勢清潔隊班長「蹺班」？台中環保局：已解除職務並追繳薪資
台中市東勢區一名清潔隊班長遭爆料蹺班返家，且民眾多次反映不見下文。對此，環保局說明，3月31日接獲檢舉後即刻啟動調查，確認該名人員於部分勤務時段未依規定在勤，已解除其班長職務，也針對未實際出勤時數追繳薪資，並無多次反映而未處理情形。
環保局表示，此案3月31日接獲檢舉後即刻啟動調查，經調閱影像資料及查證，確認該名人員於部分勤務時段未依規定在勤，除已解除其班長職務，也將依工作規則規定予以行政處分，懲處案正審議中；同時針對未實際出勤時數追繳薪資，以資警惕。
環保局說明，市府已針對此案人員依規懲處，責成各區清潔隊加強勤務紀律宣導，並無多次反映而未處理情形；後續將持續強化管理與查核機制，確保公務紀律與服務品質。
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