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台中潭子農會百年穀倉 展現防潮防鼠建築技術

中央社／ 台中9日電

台中市潭子農會穀倉是建於日治時期的市定古蹟，台中市文化局今天表示，這座穀倉在當時年代擁有通氣柱構造，還具有防潮、防鼠的建築技術，歡迎大家前去探索建築的奧秘。

在追求淨零碳排與永續發展的現代建築浪潮中，解答或許就藏在百年倉庫。文化局說明，座落於潭子區、建於日治時期的市定古蹟「潭子農會穀倉」，不僅是全台少數僅存結合散裝與袋裝機能的穀倉，尤其內部在炎炎夏日仍可維持涼爽，與當代永續綠建築的概念不謀而合。

文化局表示，建物本身以機能性為出發點，外有日式「鋸屋根式」的屋頂與「太子樓」，內有西方國家的「偶柱式木桁架」與閩南式穿斗，設備方面有「中央輸送帶」與「傾斜槽」等，堪稱是當時的自動化設備。

文化局指出，每個稻穀倉庫中有自屋架垂下的「通氣柱」構造，讓穀倉中的稻米濕氣可以藉由通氣柱加速排出，其作用方式宛如現在的空調設備。潭子農會穀倉具有防潮、防鼠的建築技術，在當時的時空背景下如此先進的建築物，具備高度的建築史、藝術及科學價值。

台中市文化資產處於113年完成潭子農會穀倉的修復，讓穀倉的樣貌得以重現在世人眼前，同時也將前人的建築智慧傳承。隨著古蹟的修復完成，其自然空調的功能也讓「低碳足跡」概念得以延續。

文化局表示，目前空間將由潭子農會委託民間機構進駐營運及活化，並結合周邊綠廊帶，成為潭子區的文化綠肺。穀倉主體包含3棟建築，初步規劃為SOHO區、休憩區及餐飲區，戶外區則規劃為市集舉辦空間。

文化局邀請民眾走入這座「會呼吸的建築」，實地探索百年木造結構的涼爽奧秘，認識在地的文化資產，在潭子農會穀倉中感受跨越時空的永續智慧。

文化局 農會 台中市

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