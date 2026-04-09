檢舉南投縣府違法拓寬道路破壞石虎棲地 名間反焚化爐自救會監院陳情

名間鄉反焚化爐自救會、名間鄉公所及環團代表今於監察院陳情，檢舉南投縣政府在二階環評未通過前，涉嫌違法拓寬道路及破壞柴棺龜與石虎等瀕危動物重要棲地，要求監察院速立案調查南投縣環保局及國產署可能疏失，阻止不當的聯外道路拓寬。

南投名間焚化爐興建案爭議延燒，南投縣環保局計畫拓寬聯外道路，但自救會、環保團體多次指出，南投縣府在二階環評未通過、土地尚未正式撥用前即召開設計會議根本程序偷跑，也批評縣府在未邀請地主國產署的情況下強行討論，程序有嚴重瑕疵。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，各界反對南投縣政府計畫在名間設置焚化爐案，屢次抗議程序不公，包括財政部國產署不當先撥用國有土地、南投縣環保局選址黑箱，一階環評草率、二階環評範疇界定動員大批警力介入干涉，以及南投環保局涉嫌在環評未通過前就要違法拓寬聯外道路，並公開表示明年就要發包拓寬工程。南投縣環保局的作法難道是告訴大家環評作業是假的，此案一定會過關？南投縣政府立即停止名間焚化爐案聯外道路拓寬作業，國產署也勿撥用名間焚化爐案聯外道路所需相關土地。

名間鄉鄉長陳翰立表示，焚化爐案仍處於第二階段環評階段，南投縣政府卻已著手規畫甚至推動聯外道路拓寬，讓地方產生高度疑慮與不安。這次向監察院陳情，除反映地方聲音外，更在維護程序正義，確保重大決策建立於完整審查與充分討論之上。目前根本無急迫拓寬該聯外道路的必要，重大開發也應先完成審查，而非邊審查邊開發。

看守台灣協會秘書長謝和霖批評，作為開發單位的環保局竟在環評未過前即發包，且揚言無論環評過或不過，該道路都會拓寬，其切割開發行為意圖明顯，當環團與在地居民要求作為環評主管機關的環保局應命開發單位的環保局將此二聯外道路拓寬納入開發行為範疇時，環保局都相應不理，蠻橫至極。

名間鄉反焚化爐自救會會長釋致中表示，今天到監察院陳情反對名間設置焚化爐，要提出多個問題是南投縣環保局嚴重忽略的地方，包括興辦事業計畫業者使用農地所提區位、面積、是否有其必要性、合理性、及無可替代性？而審計室明確指出2020至2023年度南投縣資源回收率低於全國平均回收率，應先提升資源回收率，垃圾即可減量，焚化量能設計也應縮減。

台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠表示，協會內部針對此案討論時，特別提到造成的路殺風險會是重要的議題，將路殺調查防治列為重要的評估項目，此時在未許可開發前就先行開路，會額外造成路殺風險，開發單位不應切割開發，仍須遵守公共工程應該進行生態檢核工作的規範，邀集石虎專家針對石虎及其他野生動物與環境議題做處理，才可開發。