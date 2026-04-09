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台中清水鰲峰山第一公墓挨批「黑色公墓」 市府：乾旱風大火災上升

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市清水第一公墓在清明掃墓期間被公墓火災燒到一片黑，挨批「黑色公墓」，議員楊典忠要求市府改善。民政局表示，今年乾旱加上風大，公墓火災稍有上升，但整體呈下降趨勢。圖／楊典忠辦公室提供
台中市清水第一公墓在清明掃墓期間被公墓火災燒到一片黑，挨批「黑色公墓」，議員楊典忠要求市府改善。民政局表示，今年乾旱加上風大，公墓火災稍有上升，但整體呈下降趨勢。圖／楊典忠辦公室提供

清明連假剛過，台中市每年清明掃墓期間不時發生公墓火災，前年海線地區共發生56起，清水鰲峰山旁的第一公墓被燒成一片黑色，遭批「黑色公墓」，民代要求改善。市府表示，今年由於乾旱加上風大，公墓火災稍有上升，但前年推動公墓割草以來，燃燒面積已顯著下降。

台中市議會今天質詢民政業務，民進黨議員楊典忠質詢指出，2024年台中市公墓火警共131件，其中56件集中在清水、沙鹿、龍井三區，等同於該年高雄市全年的公墓火警數量；這三區也是台中市消防局第四大隊轄區，整個轄區的火警數量等同於一個直轄市數量，也是六都最高的區域。

楊典忠表示，清水第一公墓每到清明期間，常常發生火災，被燒得一片黑，有民眾反映，從小到大清明節都看到祖墳被燒，長大才發現別人的祖墳很乾淨，為何只有自家祖墳要被燒？燒完後現場只有市府懸掛的防火宣傳帆布完好如初，相當諷刺。

楊典忠說，海線是台中國際機場與台中港所在地，可謂國家的門戶，但飛機從機場起飛時，可以從空中清楚看到山坡地冒煙，不只威脅居民生命財產安全，也造成國際旅客的負面印象；對照其他直轄市已能將公墓火警控制在兩位數甚至個位數，台中公墓火警亟待改善。

台中市副市長黃國榮答詢回應，祖墳被燒任誰都不會好過，市府也很希望改善，2024年起每年編列4000多萬元，讓民政局在清明掃墓期間之前，派員到公墓清除雜草並請環保局運走；公墓火警難以完全預防，他願意代表市府向祖墳被燒的市民道歉，相信市民也可以諒解。

民政局長吳世瑋指出，市府透過加強宣導、清除雜草等預防措施，已經讓公墓火警顯著下降，2023年還沒實施割草，全年燃燒面積45萬平方公尺，2024年開始實施，下降到5萬平方公尺，去年有下雨，再下降到1.1萬平方公尺，今年乾旱加上風大，又上升到1.5萬平方公尺，但整體是下降的。

楊典忠強調，民眾希望一件都沒有，要做到「公墓0火警」，市府能不能保證今天開始到年底不再出現公墓火警？吳世瑋回答，當然可以保證，因為清明節過了，到年底不會再有多少人掃墓，但明年掃墓一樣會出現，市府出動各機關嚴陣以待，大家都盡力了。

高雄市 公墓 海線地區 台中 火災

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